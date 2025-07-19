路透：大陸已低調發布2025年稀土配額，卻未在網上公布

路透引述多位知情人士，大陸已低調發布2025年首批稀土開採與冶煉配額，並未如往常那樣公開發布聲明，此舉顯示北京加強對這一關鍵產業掌控的又一跡象。

稀土配額向來被視為全球供應的風向指標。中國是全球最大的稀土生產國，政府通常每年會分兩次向國有企業發布配額，但今年發布時間有所延後。根據過往慣例，大陸工信部過去四年都會在第一季於網站公告首批配額。

知情人士指出，政府上個月才發布了今年的第一批配額，且未照慣例在網站上公佈。相關企業被告知，基於安全理由不得對外透露配額數字。這些細節為首次曝光。消息人士並未透露具體的配額量。

隨著與美國和歐盟的貿易摩擦升溫，北京對稀土產業的敏感度日益提高，也更願意在談判中將其作為籌碼。近期大陸將部分稀土元素及其相關磁體納入出口限制清單，以回應美方關稅上調行動，導致部分大陸境外車廠供應中斷、被迫部分停產。

自2006年起，北京透過配額制度與企業整併來整頓產業、掌控產能。近年大陸進一步收緊配額發放對象，2024年僅有「中國稀土集團有限公司」和「中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司」兩家國有企業有資格獲配額，遠少於過去的六家。

2024年發布兩批礦產配額總計27萬噸，年增長放緩至5.9%，低於2023年的21.4%。當年的冶煉與分離配額也分兩批共發放25.4萬噸，年增4.2%。