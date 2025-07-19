中國德國商會報告：在陸德企預期薪資漲幅創歷史新低

中國德國商會17日最新報告指出，在陸德企實際薪資漲幅持續下降，2026年薪資增長預期降低，2024年新聘及晉升員工薪資調整幅度有限；不過2025年預計裁員幅度收窄，且外籍員工比例維持穩定。

中國德國商會17日發布第18版《勞動力市場與薪資報告》，基於2025年4月17日至5月31日在線上收集的來自475家中國德國商會會員企業的回饋。

調查結果顯示，實際薪資漲幅不及預期，2025年在陸德企實際薪資漲幅均值為3.24%，較預期低0.57個百分點。例如，汽車產業預計薪資漲幅為3.94%，但2025年的實際漲幅僅為2.82%。總體而言，2025年是實際薪資漲幅均值低於預期的第三年。

預期薪資漲幅創歷史新低，2026年德國在陸企業預計薪資漲幅為3.19%，較2025年預期值3.81%下降0.62個百分點，進一步強化2019年以來薪資增長結構性放緩的趨勢。

針對新聘僱的員工，調查顯示，2024年新聘及晉升員工薪資調整幅度有限，72%受訪企業為新入職員工提供的薪資與其前僱主保持不變或微調。44%企業沒有向晉升員工提供超過5%的加薪力道。

不過2025年預計裁員幅度收窄。2024年有29%受訪企業進行裁員，該數值到2025年降至21%；另外，24%受訪企業預計在2025年進行擴編，較去年上升10個百分點。

外籍員工比例維持穩定，65.1%在陸德企雇用外籍員工，該比例與2024年的65.0%相比略有上升。用本地員工替代外籍員工的主要驅動因素為薪資水平（67.1%）、其次為工作穩定性（35.2%）和業務聯繫（28.3%）。

中國德國商會華東及華中地區主席柯曼博士表示，德國企業正逐步展現出戰略重點：裁員已趨於穩定，對人才發展的投資正在增加，而外國專業知識仍然是可靠的支柱，尤其是對中小企業而言。

他並補充，對薪資增長的溫和預期反映了市場現實主義的回歸以及勞動力市場的穩定。