網路安全威脅疑慮 微軟將停止使用陸工程師為美國軍提供技術支援

微軟19日表示，該公司將停止使用位於大陸的工程師為美國軍方提供技術協助。此前，美國調查新聞機構ProPublica的報導引發美國參議員質疑，並促使美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）對此進行為期兩周的審查。赫塞斯並指出，中國將完全不再參與其雲端服務。

據ProPublica報導，在美國「數位護衛」（digital escorts）的監督下，受聘用的大陸公工程師對美國軍用雲端運算系統進行工作，這些數位護衛是透過承包商所聘用，他們擁有安全許可，但往往缺乏技術技能來評估大陸工程師的工作是否構成網路安全威脅。

路透指出，微軟是美國政府的重要承包商，其系統曾遭中國與俄羅斯駭客入侵。微軟告訴ProPublica，它在授權流程中已向美國政府披露上述安排。

微軟發言人Frank Shaw在社交平台X上表示，公司已根據本週稍早提出的疑慮調整支援方式，「以確保不再由中國的工程團隊為美國國防部使用的服務提供技術協助」。

同日，美國共和黨籍參議員、參議院情報委員會主席與軍事委員會成員柯頓（Tom Cotton）致函赫塞斯，要求五角大廈提供使用大陸人員的承包商名單，以及數位護衛如何受訓以辨識可疑行為的相關資訊。

科頓在信中提到，美國軍方必須防範供應鏈中所有潛在威脅，包括來自承包商的威脅。「美國政府已認知中國的網路能力是對美國最具侵略性與危險性的威脅之一，這可從其滲透我們的關鍵基礎設施、電信網絡與供應鏈中看出。」

赫塞斯也在X上發布影片表示，已啟動為期兩周的審查，以確保美國國防部雲端服務合約中不再有大陸工程師參與，「我宣布，即刻起，中國將完全不再參與我們的雲端服務。我們將持續監控並反制所有針對我們軍事基礎設施與線上網路的威脅。」