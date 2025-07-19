加拿大對所有在中國加工鋼材加徵25％關稅 陸使館批：擾亂全球貿易秩序

據路透社，中國駐加拿大大使館週五批評加拿大本週對中國進口鋼鐵徵收關稅，稱此舉違反了世界貿易組織 (WTO) 規則，擾亂了全球貿易秩序。加拿大大使館在回應路透社的提問時發表聲明，稱加拿大和中國今年 6 月達成協議，改善雙邊關係，並採取初步措施重建緊張的貿易關係。

加拿大總理卡尼週三表示，加拿大將在7月底之前對所有在中國進行熔煉和澆鑄的國家的進口鋼材實施25%的關稅。中國大使館發言人表示：「這種做法違反世貿組織規則，擾亂國際貿易秩序，損害中方利益。」

報導稱，卡尼試圖保護加拿大鋼鐵業，該行業曾抱怨，由於美國總統唐納德·川普對進口鋼鐵徵收50% 的關稅，其他國家正在向加拿大傾銷廉價鋼鐵。加拿大已經對從中國進口的鋼鐵和鋁徵收25%的關稅，本週又試圖打擊在其他國家後續加工的中國鋼鐵。

中國是加拿大第二大貿易夥伴，去年雙邊貿易額達 1200 億加元（874.8 億美元），但兩國關係已出現裂痕。中國大使館表示，「加拿大的做法缺乏原則依據，沒有法律依據，而且最終也不會產生效果，將嚴重損害中加之間正常的經貿合作。」

報導稱，卡尼和大陸國務院總理李強上個月同意重啟貿易談判。而加拿大國際貿易部長馬寧德．西杜（ Maninder Sidhu）週四接受路透社採訪時表示，他希望加拿大官員「盡快」與中國官員對話。

去年，加拿大對中國電動車進口徵收100%的關稅，擠壓了中國電動車在當地市場的銷售。今年3月，作為報復，北京宣布對價值超過26億美元的加拿大農產品和食品徵收關稅。

中國大使館正在對加拿大油菜籽進行反傾銷調查，預計9月公佈調查結果。大使館表示，特殊情況下調查期限可延長六個月。大使館表示，如果加方取消對華歧視性關稅措施，中方的反制措施也可按程序進行調整、暫停或取消。