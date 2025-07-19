陸副財長廖岷在G20財長會上稱：中國經濟內外平衡狀況良好

據大陸財政部網站消息，2025年7月17日至18日，二十國集團（G20）主席國南非在德班舉行今年第三次G20財長和央行總裁會議。與會的大陸財政部副部長廖岷在會中表示，各方應尊重經濟發展規律，維護多邊主義和自由貿易，擁抱普惠包容的經濟全球化，促進複雜世界經濟體系更加穩定，支持全球經濟恢復增長。他表示，中國經濟穩中有進的發展態勢，為全球經濟成長帶來穩定性。中國經濟內外平衡狀況良好，國內消費品佔GDP比重不斷上升。

消息指出，會議就全球宏觀情勢、國際金融架構、基礎設施、國際稅收、非洲成長和發展、永續金融、金融部門等議題進行了討論，並發表了公報。

應岷表示，應積極推進多邊開發銀行改革，呼籲推進2025年世界銀行股權審議取得進展；提高債務資金使用效率，透過結構性改革和多資源動能動工。

廖岷也介紹了中國經濟穩中有進的發展態勢，為全球經濟成長帶來穩定性。他強調，中國經濟內外平衡狀況良好，國內消費品佔GDP比重不斷上升，對外經常帳貿易順差佔比處於2%左右國際認可的均衡水準。今年下半年，將落實更積極的財政政策、擴大高水準對外開放；他同時宣介中方向非洲國家提供的強力支持，呼籲G20成員進一步加強對非洲的支持。

會議期間，廖岷與南非、巴西、美國、英國、法國、德國、日本、澳洲、阿根廷、韓國、阿聯酋、印尼、歐盟、瑞典等G20成員及嘉賓國代表以及聯合國、世界銀行、國際貨幣基金組織等國際組織負責人舉行雙邊會見或交流，就多雙邊治理與國際經濟關係等議題交換意見。並宣介中方宏觀經濟形勢和維護多邊主義、推動國際經濟治理改革等政策立場。