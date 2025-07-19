兩岸人物／雲深處朱秋國 機器人先鋒　

以DeepSeek（深度求索）為首的「杭州六小龍」今年集體爆紅，其中，主攻機器人產品的雲深處科技創辦人朱秋國同時也是浙江大學副教授，擁有雙棲身分的他是位「含科率」極高的創業家，持續帶著對產業的熱愛、未來的憧憬及那份追求夢想的真誠在專業領域堅持不懈。

雲深處科技（DEEPRobotics）是在大陸率先實現四足機器人全自主巡檢變電站的企業，其自主研發的「絕影」系列機器人在多種環境中應用。

「遠上寒山石徑斜，白雲深處有人家。」這首出自唐代詩人杜牧《山行》中的句子，不僅是雲深處名字的由來，也寓示朱秋國在走入機器人領域世界、披荊斬棘開拓應用場景的探索之路。

哪怕如今的雲深處已作為一家「風頭正勁」的機器人研發企業，朱秋國曾在回首創業經歷的成長以及蛻變認為，從冷門產品到熱門商品，這是一個長跑的過程，要持續不斷地克服各種困難。

2017年，朱秋國踏上創業之路，他與一群志同道合的夥伴創立雲深處科技。儘管當時四足機器人尚屬冷門，且應用不明。然而，朱秋國沒有放棄，直到2020年與團隊終於明確目標，即是打造能在複雜惡劣環境下代替人類作業的機器人。此後，「絕影」系列相繼問世，也進軍變電站巡檢、金屬冶煉、建築測繪等領域。

朱秋國堅信，「雲深處公司不是為表演而造機器狗，而是希望它能夠真正走入現場，協助人類工作」。除了工業應用，他也與中國移動等企業合作，探索照護與陪伴等智慧場景。2024年世界機器人大會上，雲深處首款人形機器人DR01亮相，正式跨足雙足仿生領域。

同時，從實驗室再到產業線上，雖然朱秋國與他的團隊仍在「白雲深處」跋涉，但如今這條山路不再是孤獨的石徑。這份執著也讓朱秋國從冷門領域一路成為《富比世中國》2024科創人物。