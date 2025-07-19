兩岸人物／花旗張文杰 實戰經驗豐富

美國花旗銀行集團宣布任命張文杰為花旗集團中國區總裁及花旗中國行長、執行董事。在當前美中貿易戰、地緣政治動盪，不確定性大增之際，張文杰如何持續迎接挑戰，並帶領花旗見證大陸市場對外開放的新階段，受到外界關注。

張文杰擁有約克大學舒立克商學院的工商管理碩士學位和北京對外經濟貿易大學經濟學學士學位。他的職業生涯始於中化集團的財務與財資部門，之後在企業和銀行領域擁有30年的工作經驗，曾擔任美國銀行中國區總裁、滙豐中國總行副行長及環球銀行中國聯席主管，還曾在摩根大通、花旗、法國農業信貸銀行任職。

張文杰今年7月正式加入花旗，就任於上海，他將向日本、北亞及澳洲區域總裁龍明睿彙報。未來，張文杰將領導花旗中國的業務發展及運營管理，推動客戶業務戰略關係，監督履行遵守合規要求。

龍明睿說：「張文杰在銀行業務方面歷練極具深度和廣度，他的實戰經驗和對本地市場的洞見將促進我們在這個重要市場的增長，我們將繼續支持機構客戶的跨境銀行需求。」

張文杰先從大陸本土企業做起，之後長期在外資行擔任要務，他既理解大陸本土業務，同時在外資行工作接觸許多跨國企業，也能較多理解這些企業落地的難點。他的角色正在搭建跨國企業落地的橋樑角色。

張文杰此前擔任美國銀行中國區執行總裁時，在2023年接受上證報專訪時指出，他跟許多企業CFO對話後，發現「匯率波動」及「本土市場競爭」是跨國企業近期關注的議題，降本增效和業務拓展等核心競爭力也是CFO關注重點，而銀行的數字化轉型恰恰能夠成為企業應對這些市場變化的關鍵助力。

而要能端穩花旗銀行中國區任務不容易，去年11月，原花旗集團中國總裁兼花旗銀行（中國）有限公司行長及董事陸烜，在正式上任不到一年時間因個人原因離職。在去年年初，陸烜從林鈺華手中接過交接棒，而林鈺華已退休。在林鈺華執掌花旗中國期間，花旗也深度參與中國金融對外開放。

花旗於1902年開始在中國大陸市場展業，2007年又成為首批註冊成為本地法人銀行的國際銀行之一；2021年4月，花旗集團宣布對全球個人銀行業務進行重組的消息，在包括大陸市場的14個全球市場中，其將計劃尋求退出個人業務。

2022年12月，花旗宣布逐步關閉其大陸的個人銀行業務，但不涉及其市場領先的對公業務；2023年10月9日，花旗集團宣布將其大陸個人銀行財富管理業務出售給滙豐中國，滙豐中國也於2024年6月宣告完成收購。

對於花旗在中國當前重點任務，花旗前中國總裁陸烜於2024年受訪時曾指出，主有三條服務主線：一是服務於大陸企業「走出去」、開展全球布局和參與海外資本市場的需求；二是服務跨國企業在中國市場貿易融資、現金管理和風險管理等方面的金融需求；三是為境內外機構投資者提供參與雙邊市場的配套服務。未來花旗將繼續擁抱中國金融開放機遇，深化三條服務主線，並透露正積極申請證券和期貨牌照，以完善在華業務版圖。