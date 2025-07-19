陸商務部長會見黃仁勳 王文濤強調吸引外資政策不變

大陸商務部長王文濤昨（18）日透露，已與輝達執行長黃仁勳會見。王文濤向黃仁勳表示，大陸吸引外資政策不會變，大陸市場規模巨大，應用場景豐富，希望包括輝達在內的跨國公司為大陸客戶提供優質可靠的產品和服務。

黃仁勳讚稱大陸市場「非常有吸引力」，輝達「願同中國合作夥伴在人工智慧領域深化合作」。

陸商務部長王文濤談話重點

另據路透與CNBC等外媒報導，黃仁勳日前向媒體表示，已與大陸副總理何立峰進行「美好的會晤」，討論並未涉及北京對電池技術或稀土的限制。惟中共官方迄未有公布相關消息。

王文濤昨天是在大陸國新辦記者會上表示已與黃仁勳會面，隨後商務部才發出兩人會見的新聞稿。

王文濤在記者會上就中美經貿關係表示，中美雙方互為重要經貿夥伴，事實證明，中美經貿合作有堅實的經濟基礎和民意基礎，人為的「脫鉤」是脫不掉的。他重申，中美經貿合作難免會出現分歧和摩擦，對話協商是解決問題的最好選擇。

另就美國放寬出口管制，輝達H20晶片將重新進入大陸市場。不過此決定背後原因，遠不止中美貿易協議那麼簡單。據美國白宮顧問薩克斯（David Sacks）透露，美國解除H20晶片禁令一個重要原因，是應對華為在大陸市場崛起，及其對美國全球主導地位的潛在威脅。

快科技報導，薩克斯指出：「你不能把整個大陸市場拱手讓給華為，因為輝達完全有能力憑藉一款性能稍遜的晶片，爭奪其中大部分市占。」「再次強調，我們不會將最新、最強大的晶片賣給大陸，但我們可以透過這種方式，剝奪華為在大陸的市占，阻止其在全球範圍內與美國競爭。」

薩克斯曾提到，華為的CloudMatrix機架級解決方案已具備與輝達競爭的能力，且大陸本土替代方案正成為美國AI主導地位的威脅。