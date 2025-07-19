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大陸穩增長 挺機械、汽車業 加快研發6G 技術

經濟日報／ 記者陳政錄／綜合報導
大陸的電動汽車等產業競爭激烈，官方表示要推出相關產業的穩增長工作方案。 （新華社）
大陸的電動汽車等產業競爭激烈，官方表示要推出相關產業的穩增長工作方案。 （新華社）

大陸工信部表示，今年上半年大陸工業和資訊化經濟運行平穩，下一步將加快推進6G技術研發，和實施新一輪穩成長行動、智慧綠色轉型升級行動等，包括近期將推出機械、汽車、電力設備等產業穩增長工作方案。

大陸工信部總工程師謝少鋒昨（18）日在記者會上指出，今年上半年，面對更嚴峻複雜的外部環境，工信部著力落實「穩就業、穩企業、穩市場、穩預期」要求，取得積極成效。

他說，今年上半年，大陸規模以上工業增加值年增6.4%，製造業增加值占GDP比重達到25.7%，展現較強韌性，基本上維持穩定，還有科技創新與產業創新融合發展加速、產業轉型升級步伐持續加快等特質。

不過，謝少鋒也坦言，目前，外部環境的複雜性、不確定性增加，部分產業結構性矛盾凸顯，一些企業生產經營也遇到了不少困難。

因此，他稱，下一步將全力保障工業經濟平穩運行，紮實推動科技創新和產業創新融合發展，推動全國統一大市場建設，促進產業結構優化升級，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水準，以市場化思維、法治化理念加強行業治理、推動落後產能有序退出，不斷提升工業經濟運作質效。

在資通訊產業發展上，工信部資訊通信發展司司長謝存說，將推動工業互聯網與人工智慧協同賦能、加速6G技術研發，布局培育以6G為導向的應用產業生態。

製造業高品質發展方面，大陸工信部發言人陶青透露，下一步，將重點放在兩大行動，推動裝備製造業高品質發展：一是實施新一輪穩增長行動，二是實施智慧綠色轉型升級行動。


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陸工信部：將印發機械、汽車等行業穩增長方案

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