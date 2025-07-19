機器人新星 宇樹啟動IPO

大陸人形機器人公司宇樹科技開啟上市輔導，有望成為「杭州六小龍」中第一家上市企業。

大陸證監會官網昨（18）日顯示，杭州宇樹科技股份有限公司已開啟上市輔導，由中信證券擔任輔導機構。

根據輔導備案報告，宇樹科技董事長、實際控制人為王興興，他持有23.82%股權，並通過上海宇翼企業管理諮詢合伙企業（有限合夥）控制公司10.94%股權，合計控制公司34.76%股權。

輔導備案報告顯示，將在今年10-12月，對公司是否達到發行上市條件進行綜合評估，協助公司按相關規定準備首次公開發行股票並上市申請文件。

宇樹科技成立於2016年，專注於消費級、行業級高性能通用足式/人形機器人及靈巧機械臂的自主研發、生產和銷售，自成立之初至今先後推出了XDog、Laikago、AlienGo、A1、Go1、B1、Go2、B2等系列的四足機器人產品，自2023年起，先後推出了H1、H1-2、G1人形機器人產品。

據高工機器人產業研究所（GGII）數據顯示，2024年宇樹科技機器狗年銷量高達2.37萬台，約占全球市場69.75%，在人形機器人領域，2024年宇樹交付超1,500台。王興興曾在6月底的夏季達沃斯論壇上透露，目前宇樹科技公司有約1,000人，年度營收超過人民幣10億元。