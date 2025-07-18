全球首見！大陸機器人「自己換電池」 24小時不間斷工作

深圳優必選公司表示，該公司的人形機器人「Walker S2」實現全球首創人形機器人熱插拔自主換電系統，這項技術使得機器人無需人工干預或關機，3分鐘自主換電，讓滿電的機器人可以24小時不間斷工作。

中通社報導，優必選副總裁、研究院院長焦繼超介紹，人形機器人熱插拔自主換電系統擁有原創雙電池動力平衡技術、標準化電池倉快換技術、雙臂協同精準換電技術三大核心亮點。

其中，原創雙電池動力平衡技術主要通過實時電量監測與動態電能均衡技術，實現雙電池同充同放，電池更換無縫切換，支持電池帶電熱插拔且防止衝擊電流和拉弧，進而保障人形機器人安全穩定持續運行。

在標準化電池倉快換方面，優必選通過設計標準化的電池模組和零間隙分倉結構，不僅讓電池作為能源組件得以快速自由更換，更使其成為機器人身體結構的一部分。同時，優必選採用自定位夾持方式解鎖電池倉，可靈活切換雙電池續航或單電池工作模式。

此外，基於雙臂協同精準換電技術，人形機器人可通過雙臂協同，利用本體定位精度和柔順控制算法，實現電池與倉體的精確對準。

焦繼超表示，這項突破性技術的核心在於允許機器人在無需關機或人工干預的情況下，自主完成電池更換，一方面避免因充電停機導致的任務中斷，讓人形機器人擁有連續作業能力；另一方面人形機器人自主換電可以減少人力維護成本，提升整體生產效率。

據悉，在實際應用中，機器人可根據任務優先級自主選擇換電或充電，實現動態能源管理。熱插拔技術具備物理隔離和快速斷電機制，可以防觸電和防爆，同時雙電池系統可在主電池故障時無縫切換，保障關鍵任務執行，實現冗餘備份，增強人形機器人在工廠作業時的安全性與可靠性。