陸控境外勢力竊稀土 將加強管制

在中國大陸與美國似乎針對稀土換晶片有所交易之際，中共國安部昨天上午罕見發文談稀土走私，強調部分國家「千方百計開展竊取活動」，掌握確鑿證據後，國安機關會同有關部門採取行動，截斷稀土相關物項非法出境管道。

中共國安部昨在微信發文指出，近年來，境外間諜情報機關及其代理人企圖勾連策反境內不法分子竊取其稀土相關物項，給其國安帶來「嚴重危害」。文章強調「部分國家」高度關注大陸稀土相關物項供給情況，「千方百計開展竊取活動」。境外間諜情報機關及其代理人使用的手段包含「偽報品名」、「夾帶私貨」等，如將高純度稀土（如鏑、鋱）申報為低價值產品（如鐵合金、鎳粉）；或將未申報的稀土相關物項隱藏在其他正常申報的貨物或運輸工具中偷運出境。

文章未點名地稱「某國」一直通過各種管道和手段進行相關囤積，其後國安機關會同有關部門採取行動，截斷稀土相關物項非法出境管道，「有力維護了資源安全與國家安全」。

公開資料顯示，五月初大陸官方曾在深圳召開「打擊戰略礦產走私」現場會並作出專項部署，幾天後官方又組織多部委及內蒙古、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南等戰略礦產資源集中省分，在長沙召開「加強戰略礦產出口全鏈條管控工作部署會」，加強稀土等出口管制。

內蒙古發現新稀土礦

另據中新社報導，中國地質大學（武漢）聯合內蒙古自治區地質調查研究院，在內蒙古白雲鄂博礦床發現一種新稀土礦物，已命名為「釹黃河礦」。研究團隊負責人趙來時介紹，其成分具有獨特的釹元素富集特徵。釹作為高性能永磁材料的核心成分，在新能源汽車、風力發電、電子資訊等領域需求旺盛。