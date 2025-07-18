親自上陣 小米雷軍帶比亞迪王傳福參觀小米汽車工廠

小米集團董事長雷軍和比亞迪董事長王傳福、順為資本投資合夥人胡崢楠，共同參觀北京小米汽車工廠，雷軍甚至親自上陣，擔任解說員，為王傳福介紹小米工廠的最新情況，雙方進一步合作的傳聞再起。

比亞迪和小米的關係十分密切，比亞迪是小米汽車的重要電池供應商。小米的第一款車小米SU7分為標準版，Pro版以及Max版，其中標準版搭載的就是比亞迪旗下的弗迪刀片電池或寧德時代電池；小米的第二款車小米YU7標準版和Pro均搭載由弗迪和寧德時代提供的96.3kWh磷酸鐵鋰電池。

在手機業務方面，比亞迪電子幫小米代工手機占比高達四成。2024年7月27日，比亞迪儲能及新型電池事業部副總經理王皓宇在2024中關村論壇年會上說，很多人認為比亞迪是個車企，其實不僅僅是這樣。目前市場上的智慧手機，包括華為、小米手機實際上大部分是比亞迪生產的。

王傳福參觀小米汽車工廠，引發了兩家是否將進一步深化合作的猜測。第一，小米和比亞迪各有所長，比亞迪的生產能力和銷售量，雄踞第一，以量取勝。小米的產品能力和營銷，行業第一，以智取勝。雙方深度合作，可以取長補短，互通有無。

比亞迪電子是小米手機的核心代工廠，承擔了小米手機約 40% 的產能。這種合作已經延伸至汽車領域，比亞迪為小米 SU7、YU7 提供刀片電池，其中 YU7 標準版和 Pro 版均搭載弗迪電池。雙方在電池供應、零部件製造上的默契為進一步合作奠定基礎。

雙方技術互補性顯著，比亞迪擁有全球最大的垂直整合汽車產業鏈，從電池、電機到晶片全自研，2025年第1季淨利潤人民幣 91.55 億元，年增100.38%，產能規模和成本控制能力行業領先。

小米的智能生態在車載 OS、語音交互、智慧家居互聯等領域積累深厚，SU7 的智慧座艙體驗被用戶評價為「重新定義人車交互」。外界認為，兩家公司合作將發揮1+1大於2的效果，雙方若在電池 + 智慧領域深度協同（如聯合開發智慧電池管理系統），可能形成差異化競爭力。