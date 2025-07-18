外賣促銷割喉戰 大陸官方約談「餓了麼」、「美團」、「京東」

大陸外賣平台近期掀起促銷割喉戰，紛紛端出大把現金給消費者訂購外賣，就此大陸市場監管總局18日約談了「餓了麼」、「美團」、「京東」三家主要企業，要求它們依法「進一步規範促銷行為，理性參與競爭，共同構建消費者、商家、外賣騎手和平臺企業等多方共贏的良好生態」。

據大陸市場監管總局官網18日晚間消息，官方披露「市場監管總局開展行政約談要求外賣平台企業理性競爭」。

消息指，當天市場監管總局約談「餓了麼」、「美團」、「京東」三家平台企業，要求它們嚴格遵守大陸「電子商務法」、「反不正當競爭法」、「食品安全法」等法律法規規定，嚴格落實主體責任，「進一步規範促銷行為，理性參與競爭」，共同構建消費者、商家、外賣騎手和平台企業等多方共贏的良好生態，促進餐飲服務行業規範健康持續發展。

在官方出手前，這幾家平台掀起了一波價格割喉戰，向消費者撒出鉅額的補貼。

起因在於今年4月京東加入外賣戰局，且直接投入人民幣上百億的補貼金額，隨後餓了麼也跟進投入，7月初阿里宣布大筆金額的補貼（淘寶閃購），引起京東再度加碼。幾大平台砸了將近1,000億元進行補貼，規模相當驚人，很多飲料外送基本等於免費，餐點也形同大打折扣。

據澎湃新聞，4月京東加入前，大陸外賣市場主要是美團和餓了麼兩大平台，整體市場總量日均約1億單，其中餓了麼約2,000萬單。如今市場容量已達日均2億單，在1億單的增量中，淘寶閃購增長6,000萬單，拿下了約60%。

官媒人民日報近日評論，這是「變相價格戰」，超低價或許一時讓消費者得利、商家漲單、騎手增收。但「爆單」效應造成的是非理性消費、客單利潤攤薄，騎手疲於奔命、影響商品與配送服務品質。文章強調「向下卷價格沒有贏家。向上卷創新才有未來」。

近期大陸官方已經越來越重視整治「內卷化競爭」，例如7月1日中共召開的中央財經委員會第六次會議就提到，「依法依規治理企業低價無序競爭」，此前包含電動車、太陽能光電領域都已有官方的相關表態。