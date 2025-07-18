此前曾透露年度營收超過人民幣10億元 宇樹科技開啟上市輔導

大陸人形機器人公司宇樹科技開啟上市輔導，有望成為「杭州六小龍」中第一家上市企業。

大陸證監會官網18日顯示，杭州宇樹科技股份有限公司已開啟上市輔導，由中信證券擔任輔導機構。

根據輔導備案報告，宇樹科技控股股東、實際控制人為王興興，王興興直接持有23.82%股權，並通過上海宇翼企業管理諮詢合伙企業（有限合夥）控制公司10.94%股權，合計控制公司34.76%股權。

輔導備案報告顯示，將在今年10-12月，對公司是否達到發行上市條件進行綜合評估，協助公司按相關規定準備首次公開發行股票並上市申請文件。

宇樹科技成立於2016年，專注於消費級、行業級高性能通用足式/人形機器人及靈巧機械臂的自主研發、生產和銷售，自成立之初至今先後推出了XDog、Laikago、AlienGo、A1、Go1、B1、Go2、B2等系列的四足機器人產品，自2023年起，先後推出了H1、H1-2、G1人形機器人產品。

據高工機器人產業研究所（GGII）數據顯示，2024年宇樹科技機器狗年銷量高達2.37萬台，約佔全球市場69.75%，在人形機器人領域，2024年宇樹交付超1,500台。王興興曾在6月底的夏季達沃斯論壇上透露，目前宇樹科技公司有約1,000人，年度營收超過人民幣10億元。

此外，宇樹科技已於近期完成去年底開啟的C輪融資，由中國移動旗下基金、騰訊、錦秋、阿里、螞蟻和吉利資本共同領投，宇樹科技的大部分老股東跟投。投前估值目前超過人民幣100億元。

中國證券報指出，今年5月，宇樹科技公司名稱由杭州宇樹科技有限公司變更為杭州宇樹科技股份有限公司，引發市場對其準備上市的猜測。

王興興15日出席大陸國務院舉辦的「新征程上的奮鬥者」中外記者會時表示，宇去年發布人形機器人G1後，在全球範圍內受到廣泛關注，今年出貨量相對去年有明顯增長，且整個機器人行業今年上半年的增長速度非常快。

他也提到，未來三到五年人形機器人應用會越來越快，當下已經有一些應用場景，各家公司的人形機器人出貨量都有明顯增長，服務業、家用、工業場景、危險場景救援救災場景都有推進。