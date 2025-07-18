中國最大破產案禍首 海南航空前董事長被判12年

陸媒財新網獨家報導，海南航空集團前董事長陳峰的一審判決於近日下發，他被多罪併罰判處有期徒刑12年。陳鋒等人1990年入手海航後，一度擴張成為中國第二大民企。2021年啟動破產重整，負債高達人民幣1.1兆元，成為中共建制後最大破產案。

審理本案的海口市中級法院並未公布判決結果。海航案此前被指涉及中共權貴包庇與官商勾結，2017年爆發債務危機後，時任海航董事長王健隔年在法國從高處摔落意外死亡，引發外界揣測。

據陸媒紅星新聞，海口市中級法院工作人員今天表示，陳峰的案件由該院辦理，案件已經在昨天（17日）判了。

財新網17日報導，因涉嫌違法犯罪被採取強制措施近4年後，陳峰的一審判決於近日下發，他違反背信損害上市公司利益罪、騙取貸款罪和職務侵占罪等罪，一審判決有期徒刑12年，罰處人民幣2.21億元（下同，約新台幣9.06億元），沒收個人財產4000萬元，刑期要到2033年底。

此外，前海航航空集團董事長包啟發犯背信損害上市公司利益罪，判處有期徒刑3年6個月，並處罰金450萬元；前海航集團黨委副書記、慈航基金理事長孫明宇犯背信損害上市公司利益罪，判處有期徒刑3年6個月，並處罰金900萬元。

海南航空在中國航空史上是一個獨特的存在。1990年陳峰、王健等人南下接手只有1000萬元啟動費的海南省航空公司，從買不起一隻飛機翅膀到成為中國第四大航空公司，進而躋身世界500大公司。

據報導，海南省政府當年僅投資1000萬元成立海南省航空公司，就這樣一家「沒有飛機的航空公司」，陳峰硬是拿著政府給的經營許可證，從銀行拿了4億貸款，還找了許多社會人士，透過「民間眾籌」募得2.5億融資。

海航就以這樣「空手套白狼」的方式購入兩架波音737客機，並於1993年5月開通海口至北京首條航線，當年即實現盈利6876萬元，堪稱中國民航業奇跡。

發展至巔峰時期，海航不僅是航空業的龍頭老大，甚至在整個民營企業界都是呼風喚雨。2019年，海航在「中國民營企業500強」中，以6000多億元的營收僅次於第一的華為。

20年期間，海航透過「高槓桿併購—資產抵押—再融資」的循環模式瘋狂擴張，其後因流動性危機、疫情衝擊及內部治理失控而爆雷。

2017年6月，中國銀監會要求排查涉海外併購大型民企授信及風險，海航因而陷入流動性危機，高速擴張戛然而止，債務問題集中爆發，負債最高達7179億元。

海航於2021年啟動破產重整。2022年4月24日，完成風險處置工作，共涉及321家企業，債務高達1.1兆元，成為1949年中共建制後規模最大的破產重整案。

2021年9月24日，海航集團公告，接到海南公安機關通知，海航集團董事長陳峰、執行長譚向東因涉嫌違法犯罪，被依法採取強制措施。