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加拿大對陸鋼材徵25%關稅 陸商務部：立即糾正錯誤

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
加拿大宣布，將對從非美國進口的，含有在中國熔煉和澆鑄的鋼鐵的產品徵收25%關稅，大陸商務部表示堅決反對，喊話加拿大立即糾正錯誤做法，停止限制措施。（美聯社）
加拿大宣布，將對從非美國進口的，含有在中國熔煉和澆鑄的鋼鐵的產品徵收25%關稅，大陸商務部表示堅決反對，喊話加拿大立即糾正錯誤做法，停止限制措施。（美聯社）

為保護本國產業，加拿大總理卡尼（Mark Carney）宣布，將對從非美國進口的，含有在中國熔煉和澆鑄的鋼鐵的產品徵收25%關稅。大陸商務部發言人今天回應表示，中方對此強烈不滿，堅決反對，希望加方立即糾正錯誤做法，停止限制措施。「中方將採取一切必要措施堅決維護中方企業的合法權益」。

加拿大財政部於當地時間16日公告，為應對美國鋼鐵關稅和全球鋼鐵產能過剩，自8月1日起，將擴大進口鋼鐵關稅配額適用範圍、收緊現有配額，對配額外進口徵收附加稅。此外，將對自美國以外國家進口的，含有在中國熔化和澆鑄鋼鐵的產品徵收25%的附加稅。

對此，大陸商務部新聞發言人18日表示，注意到加政府有關公告。加方有關做法違反世貿組織規則，擾亂國際貿易秩序，損害中方利益，是典型的單邊主義、保護主義行徑。中方對此強烈不滿，堅決反對。

大陸商務部新聞發言人認為，造成加國內鋼鐵產業遭遇困境的主要原因是美國的單邊關稅措施，但加政府卻迴避主要矛盾，還試圖將產業損害轉嫁給包括中國在內的其他貿易夥伴。「加方做法於理不合、於法無據、於事無補，將嚴重損害中加兩國正常經貿合作」。

大陸商務部新聞發言人說，中方希望加方從維護多邊貿易體制、維護中加經貿關係大局出發，立即糾正錯誤做法，停止限制措施。中方將採取一切必要措施堅決維護中方企業的合法權益。

對於上述政策，路透報導指，這些措施是因應加拿大國內鋼鐵業指稱，由於美國徵收高額鋼鋁關稅，其它國家正將鋼材轉銷至加拿大市場，導致本國業者競爭力下降。加拿大鋼鐵業界要求政府祭出更嚴格的反傾銷措施來加以保護。

加拿大鋼鐵生產商協會執行長科布登（Catherine Cobden）表示，對與中國有關聯的鋼鐵徵收關稅，是解決鋼鐵行業產能過剩問題的勇敢嘗試。

美國 大陸商務部 加拿大

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