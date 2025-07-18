大陸公車不賺錢有新解！順豐用公車送快遞 駕駛也能收派件

利用公車運送快遞，這樣的快遞服務創新模式，正推廣到大陸各地。江蘇南京公車集團攜手順豐速運於今年5月1日推出，以南京六合區直達主城的重要線路「503」，將六合的農特產品、生鮮食品等快遞運往南京城區。

透過「公車+快遞」的創新模式，原本要第二天才能送達的快件，如今在兩到兩個半小時內就可以送達主城區，並在當日送到消費者手中。

第一財經日報報導，503路每日往返於六合北站與鼓樓公車總站之間，途經60多個站。每天下午3時30分左右，一輛503路公車，會從南京六合北站出發，開往位於南京主城區的鼓樓公車總站。與其他公車不同的是，503路不僅載客，還同時運貨。

這一特殊的「同城快遞線」，主要營運流程為「快遞攬收與分揀-公車運輸-末端配送」。順豐的快遞員在各攬收點收集快遞後，按照目的地進行分揀，並將需要透過公車運輸的快遞統一打包，由快遞小哥根據公車快遞車輛發送計畫，送至指定的公交首末站或途中站。

南京公車則安排車輛在指定網站裝載快遞，並按照既定線路和時間進行運輸。快遞上車後放置在車尾部的「小藍鯨順豐半日達貨倉」，公車企業即時監控車輛位置和運輸狀態，並將信息反映給快遞公司。

順豐的快遞員透過公車集團的「南京公交」APP系統，可即時查詢車輛到達時間，提前到固定站點等候取件，公車輛到達目的地網站後，由快遞員完成快遞卸載，並進行二次分揀和末端配送。

南京公車集團相關人士表示，503路載客會停幾十個站，但貨物卸載只停六合北站、化工園地鐵站和鼓樓公車總站三個站，公車會按件收取服務費。後期，南京公車還會拓展與順豐關於車輛場站用作分揀點的合作，框架協議正在醞釀中。

據統計，順豐正在更多城市落地「快遞+公車」的合作模式，已經簽約合作的還包括西安、武漢、蘭州、鄭州、成都等地。

近年來，受多種交通方式增加及相關因素影響，大陸公共汽電車客運量相比疫情前大幅下滑。根據交通運輸部的統計，2023年和2024年，全大陸公共汽電車客運量分別為380.5億人次和386.7億人次，而2019年的公共汽電車客運量達691.76億人次。

今年前5月，全大陸公共汽電車客運量年減4.8%。多地公車線路暫停營運後，政府介入維持營運的消息也見諸報端。

而傳統的快遞配送模式，在「最後一公里」往往面臨成本高、效率低、交通擁堵等難題，城市公交線路覆蓋面廣、班次穩定，用公車送快遞，以及探索更多場站資源和車輛人員的共享合作，不僅可以降低快遞配送成本，提高配送時效，也可以為公車企業帶來新的業務增長點，實現資源的複合利用。