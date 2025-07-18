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媒體稱北京可能阻止長和出售港口 陸外交部：保護公平競爭

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
就長和出售海外港口捲入政治風暴，大陸外交部說，國家市監總局將依法保護市場公平競爭，維護社會公共利益。（路透）
就長和出售海外港口捲入政治風暴，大陸外交部說，國家市監總局將依法保護市場公平競爭，維護社會公共利益。（路透）

有關香港長江和記集團出售巴拿馬港口的交易案，外媒報導引述知情人士稱，若大陸航運企業中遠集團未能參與該交易案，北京當局可能出手阻止。對此，大陸外交部發言人林劍18日回應說，不掌握情況，但稱大陸國家市監總局將依法保護市場公平競爭，維護社會公共利益。

林劍18日主持大陸外交部例行記者會，就媒體提問上述議題，他首先回應說，「我不掌握你說的情況。關於長和出售海外港口，中國國家市場監督管理總局將依法保護市場公平競爭，維護社會公共利益。」

林劍接著說，中方一貫堅決反對利用經濟脅迫、霸道霸凌侵犯他國正當權益的行為。

稍早，綜合華爾街日報、聯合早報報導引述知情人士說，大陸官員已向貝萊德、地中海航運和長和集團表明立場，若中遠集團被排除在外，北京將採取行動阻止長和集團推進港口出售計劃。

上述巴拿馬運河兩個港口在內的全球43個港口業務，原由李嘉誠旗下的長和集團所有，計畫出售給由美國資產管理公司貝萊德牽頭的貝萊德-TiL財團和地中海航運，但自今年三月以來，引起大陸官方的強烈反彈。

港媒上月底就曾引述消息稱，大陸國務院港澳辦主任夏寶龍訪港期間，與香港商界代表座談時，陷入前述風波的李嘉誠家族沒有代表出席，顯示風波仍未平息。另，夏寶龍5月考察澳門，向港澳工商界和企業家發出喊話後，長和集團曾發聲明表示，交易絕不可能在不合法或不合規的情況下進行。

就港口交易，上月也傳出訊息指，大陸遠洋海運集團和多家大陸國有企業，都加入洽談出資欲收購港口的行列。

大陸市監總局曾表態，長和港口交易各方「不得採取任何方式規避反壟斷審查」，否則將承擔法律責任。

巴拿馬運河 外交部 北京

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