中國商務部：對美出口占比4年降2.7個百分點

中國商務部長王文濤今天表示，中國對美出口占出口總額的比重從2020年的17.4%，下降到2024年的14.7%，中國積極推動國際市場布局，推進多元戰略貿易。

據陸媒澎湃新聞報導，王文濤今天在國新辦舉行的記者會上表示，「十四五」時期，中國外貿的韌性和抗衝擊能力顯著提升。今年上半年，對美出口下降同時，整體出口實現了增長。「西方不亮東方亮」，中國外貿進出口實現了多元化戰略。

不過，談及美中經貿關係，王文濤仍強調雙邊經貿關係的重要性與不可脫鉤的立場。他表示，從2018年美方挑起經貿摩擦以來，中美經貿關係態勢跌宕起伏。中美經貿關係歷經風雨，雙方仍互為重要的經貿夥伴。

他並以四句話做簡要概括，表達中方立場。第一句話，中美經貿關係歷經風雨，雙方仍互為重要經貿夥伴；第二句話，中美經貿關係本質是互利共贏，合作是唯一正確道路；第三句話，中美經貿合作難免會出現分歧和摩擦，對話協商是解決問題的最好選擇；第四句話，中方的立場是一貫的，堅決捍衛國家利益和國際公平正義。

王文濤表示，儘管中美貿易占各自的份額有所下降，但雙邊貿易總體保持穩定。2024年，中美貨物貿易額和服務貿易規模達6883億美元和1558億美元，較2017年分別增長18%和34.7%。「事實證明，中美經貿合作有堅實的經濟基礎和民意基礎，人為的『脫鉤』是脫不掉的」。

王文濤並說，中美經貿合作難免會出現分歧和摩擦，這是一種常態，「我們得正視」。而中方覺得，對話協商是解決這些問題的最好選擇。