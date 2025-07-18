美商富國銀行高層遭陸「出境禁令」　緊急暫停差旅

美商富國銀行遭披露，近日一名華裔高層主管入境中國大陸後，面臨「出境禁令」，以致該行通知暫停赴陸差旅，並引發美國商界關注。

據華爾街日報報導，該名主管為總部位於亞特蘭大的董事總經理毛晨月（Chenyue Mao，音譯），在近日入境中國大陸後，遭到拒絕離境。報導稱，該銀已暫停赴陸差旅。

對此，富國銀行在發給路透社的回應郵件聲明中說，正密切追蹤情況，並透過適當管道進行協調，以確保員工能盡快返回美國；另一方面，美國官員以維護隱私為由，不發表評論。

國際保理商聯合會（Factors Chain International，簡稱FCI）早前訊息顯示，毛晨月出生於上海，目前定居於亞特蘭大。目前，該組織也未回應路透社的置評請求。

公開資訊顯示，毛晨月2012年起任職於富國銀行，專責跨國企業的國際保理與流動資金策略規劃，同時也是FCI主席。美媒報導稱，北京當局近年頻繁施行出境管制措施，部分非因刑事罪名，而是商業糾紛、民事訴訟或其他理由，此舉已引起外資企業的擔憂。