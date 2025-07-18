快訊

三星三摺摺疊手機傳10月登場！新名字曝光被爆1原因「不會取這名」

薇帕颱風上午海警！暴風圈將擦過恆春南方近海 4地今晚起狂風暴雨

前木蘭國腳周台英家喻戶曉 「抽血換學分」恐成壓垮女足傳奇最後稻草

聽新聞
0:00 / 0:00

美商富國銀行高層遭陸「出境禁令」　緊急暫停差旅

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
圖為富國銀行位於舊金山市中心的總部。（谷歌街景）
圖為富國銀行位於舊金山市中心的總部。（谷歌街景）

美商富國銀行遭披露，近日一名華裔高層主管入境中國大陸後，面臨「出境禁令」，以致該行通知暫停赴陸差旅，並引發美國商界關注。

據華爾街日報報導，該名主管為總部位於亞特蘭大的董事總經理毛晨月（Chenyue Mao，音譯），在近日入境中國大陸後，遭到拒絕離境。報導稱，該銀已暫停赴陸差旅。

對此，富國銀行在發給路透社的回應郵件聲明中說，正密切追蹤情況，並透過適當管道進行協調，以確保員工能盡快返回美國；另一方面，美國官員以維護隱私為由，不發表評論。

國際保理商聯合會（Factors Chain International，簡稱FCI）早前訊息顯示，毛晨月出生於上海，目前定居於亞特蘭大。目前，該組織也未回應路透社的置評請求。

公開資訊顯示，毛晨月2012年起任職於富國銀行，專責跨國企業的國際保理與流動資金策略規劃，同時也是FCI主席。美媒報導稱，北京當局近年頻繁施行出境管制措施，部分非因刑事罪名，而是商業糾紛、民事訴訟或其他理由，此舉已引起外資企業的擔憂。

美國 主管

延伸閱讀

首加入旅客演練！城鎮韌性防空演習桃機登場 旅客：行程有點延誤但很有意義

中馬互免簽證協定正式生效

免簽再加2 旅客樂開懷 證件代辦業者如何刷存在感？

26日金廈泳渡確定停辦！金門海上長泳27日登場 陸籍人士專案入境

相關新聞

若陸企中遠無法參與…外媒：大陸可能阻止李嘉誠出售巴拿馬港口

有關香港長江和記集團出售巴拿馬港口的交易案，繼近月持續傳出北京當局出面斡旋後，外媒報導，知情人士稱，若大陸航運企業中遠集...

美商富國銀行高層遭陸「出境禁令」　緊急暫停差旅

美商富國銀行遭披露，近日一名華裔高層主管入境中國大陸後，面臨「出境禁令」，以致該行通知暫停赴陸差旅，並引發美國商界關注。

知道雷軍「一定會成功」 黃仁勳直呼：想買一輛小米汽車

輝達執行長黃仁勳說，小米公司是一個奇蹟，很想買一輛小米汽車，認識小米創辦人雷軍第一天就知道他一定成功。他高度評價小米汽車...

陸商務部長王文濤撰文 喊話外資「投資中國」

鏈博會正在北京召開，中共黨校機關報「學習時報」18日刊出大陸商務部長王文濤的撰文，喊話外資「投資中國就是投資未來」，強調...

陸稱發現新稀土礦物「釹黃河礦」 可用於新能源車

美中關稅戰中，稀土成為關鍵角力焦點，值此之際，中國地質大學 ( 武漢 ) 近日稱，該校聯合內蒙古自治區地質調查研究院，發...

陸已批准從日本進口鮪魚、扇貝和螃蟹等449種水產品

共同社報導，共同社17日獲悉，中國大陸已批准從日本進口鮪魚、扇貝和螃蟹等449種水產品。大陸海關總署在官網公佈了名單。這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。