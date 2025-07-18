若陸企中遠無法參與…外媒：大陸可能阻止李嘉誠出售巴拿馬港口

有關香港長江和記集團出售巴拿馬港口的交易案，繼近月持續傳出北京當局出面斡旋後，外媒報導，知情人士稱，若大陸航運企業中遠集團未能參與該交易案，陸方可能阻止這項涉及逾40座港口的出售。

綜合華爾街日報、聯合早報，大陸官員已向貝萊德、地中海航運和長和集團表明立場，若中遠集團被排除在外，北京將採取行動阻止長和集團推進港口出售計劃。

上述巴拿馬運河兩個港口在內的全球43個港口業務，原由李嘉誠旗下的長和集團所有，計畫出售給由美國資產管理公司貝萊德牽頭的貝萊德-TiL財團和地中海航運，但自今年三月以來，就引起大陸官方的強烈反彈。

在此之前，港媒上月底就曾引述消息稱，大陸國務院港澳辦主任夏寶龍訪港期間，與香港商界代表座談時，陷入前述風波的李嘉誠家族沒有代表出席，顯示風波仍未平息。夏寶龍5月考察澳門，向港澳工商界和企業家發出喊話後，長和集團就曾發聲明表示，交易絕不可能在不合法或不合規的情況下進行。

就港口交易，上月也已傳出訊息指，大陸遠洋海運集團和多家大陸國有企業，都加入洽談出資欲收購港口的行列。