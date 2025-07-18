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陸商務部長王文濤撰文 喊話外資「投資中國」

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸商務部部長王文濤喊話外資企業持續投資中國大陸。（新華社）
大陸商務部部長王文濤喊話外資企業持續投資中國大陸。（新華社）

鏈博會正在北京召開，中共黨校機關報「學習時報」18日刊出大陸商務部長王文濤的撰文，喊話外資「投資中國就是投資未來」，強調大陸將持續擴大外資開放領域、打造「投資中國」品牌，落實製造業領域外資准入限制措施「清零」要求等，透過「多措並舉」吸引外資「回穩提質」。

據學習時報，王文濤以商務部黨組書記、部長身分撰文，首先提到，中共總書記習近平在會見國際工商界代表時，指出大陸將長期成為外資企業投資興業的沃土，投資中國就是投資未來，要求切實解決外資企業在華發展中遇到的問題。

王文濤表示，要「深刻認識當前情勢下吸引和利用外資的重大意義」，他細數外資企業貢獻大陸三分之一的出口、七分之一的稅收，創造3000多萬個就業機會等，並指吸引和利用外資是是引領經濟全球化正確方向的重要動力。

王文濤說，當前，經濟全球化遭遇逆流，世界開放指數不斷下滑，單邊主義、保護主義加劇，部分國家搞「脫鉤斷鏈」，干擾了正常國際經貿秩序，也影響了跨國公司正常經營。大陸堅持真正的多邊主義，推動普惠包容的經濟全球化。加強吸引及利用外資，有利於促進國際投資自由化便利化，深化產業鏈供應鏈國際合作，維持多元穩定的國際經濟格局。

對於今年工作任務，王文濤說，要深入貫徹中共中央、國務院決策部署，加大引資穩資力度，多措並舉推動吸引外資「回穩提質」。包括擴大外資開放領域、持續打造「投資中國」品牌、推動開放平台建置、加大服務保障力道、加強外資領域風險防範。

具體措施上，王文濤列舉，落實製造業領域外資准入限制措施「清零」要求，持續清理負面清單以外的限制性措施，和著力破解市場進入中「大門開、小門不開」的具體問題，讓外資企業在已開放領域「既准入又準營」，以及穩定推動服務業開放，擴大電信、醫療、教育等領域開放試點，推動網路、文化等領域有序開放，修訂擴大《鼓勵外商投資產業目錄》。

以及，促進外資更多投向先進製造、現代服務、高新技術等領域以及中西部和東北地區，鼓勵外資企業在華設立地區總部、研發中心等功能性機構，持續優化引資結構等；還有加大外資領域政策支持，持續展開「服務保障進外企」專案行動，一視同仁支持內外資企業參與大規模設備更新、消費品以舊換新等活動等等。

外資 中共

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