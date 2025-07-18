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陸稱發現新稀土礦物「釹黃河礦」 可用於新能源車

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
圖為大陸過去在內蒙古白雲鄂博礦床挖出的稀土礦石，現存於包頭博物館。新華社
圖為大陸過去在內蒙古白雲鄂博礦床挖出的稀土礦石，現存於包頭博物館。新華社

美中關稅戰中，稀土成為關鍵角力焦點，值此之際，中國地質大學 ( 武漢 ) 近日稱，該校聯合內蒙古自治區地質調查研究院，發現一種新稀土礦物，命名為「釹黃河礦」。團隊負責人表示，該礦物化學成分具有獨特的釹元素富集特徵，而釹在新能源汽車、風力發電、電子訊息等領域需求旺盛。

據人民日報，17日從中國地質大學 ( 武漢 ) 發布訊息獲知，該校聯合內蒙古自治區地質調查研究院，在內蒙古白雲鄂博礦床主礦礦段的礦體中部，發現一種新稀土礦物，命名為「釹黃河礦」。

報導稱，「釹黃河礦」命名，已於日前獲得國際礦物學協會新礦物命名及分類委員會全票批准通過。

中國地質大學 ( 武漢 ) 地質過程與成礦預測全國重點實驗室研究員趙來時表示，釹黃河礦隸屬於稀土碳酸鹽礦物家族，其化學成分具有獨特的釹元素富集特徵。釹作為高性能永磁材料的核心成分，在新能源汽車、風力發電、電子訊息等領域需求旺盛。

公開資訊顯示，位於內蒙的白雲鄂博礦是世界最大的稀土礦床，也是大陸的礦物資源寶庫，此前已發現210多種礦物。

趙來時認為，釹黃河礦的發現，進一步彰顯了該礦床的複雜性與資源多樣性。過去，該團隊還曾發現過另外兩種白雲鄂博新稀土礦物——氟碳釹礦、釹獨居石。

稀土 武漢 內蒙古

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