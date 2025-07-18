陸已批准從日本進口鮪魚、扇貝和螃蟹等449種水產品

共同社報導，共同社17日獲悉，中國大陸已批准從日本進口鮪魚、扇貝和螃蟹等449種水產品。大陸海關總署在官網公佈了名單。這是2023年8月以來時隔近兩年重啟進口相關手續的一環。日中關係消息人士透露，名單於本月15日公佈。

中國海關總署11日批准了產地為北海道和青森縣的共計3家日本企業為對華出口水產品而進行的註冊登記，均屬於對華出口水產品的必要手續。在企業註冊之後又發布准入水產品名單，重啟進口相關手續取得進展。

報導稱，海關總署要求對華出口水產品的日企提交由日本政府機構簽發的衛生證明、放射性物質檢測證明和產地證明。水產品抵達中國後，將由中國海關當局實施檢疫。

中國大陸是在上月即6月29日宣布，將恢復因福島第一核電廠處理水排海而全面暫停的日本水產品進口。