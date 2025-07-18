聽新聞
0:00 / 0:00
陸已批准從日本進口鮪魚、扇貝和螃蟹等449種水產品
共同社報導，共同社17日獲悉，中國大陸已批准從日本進口鮪魚、扇貝和螃蟹等449種水產品。大陸海關總署在官網公佈了名單。這是2023年8月以來時隔近兩年重啟進口相關手續的一環。日中關係消息人士透露，名單於本月15日公佈。
中國海關總署11日批准了產地為北海道和青森縣的共計3家日本企業為對華出口水產品而進行的註冊登記，均屬於對華出口水產品的必要手續。在企業註冊之後又發布准入水產品名單，重啟進口相關手續取得進展。
報導稱，海關總署要求對華出口水產品的日企提交由日本政府機構簽發的衛生證明、放射性物質檢測證明和產地證明。水產品抵達中國後，將由中國海關當局實施檢疫。
中國大陸是在上月即6月29日宣布，將恢復因福島第一核電廠處理水排海而全面暫停的日本水產品進口。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言