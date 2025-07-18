陸國安部：境外間諜及代理人藉寄遞手段竊取大陸稀土 已截斷管道

央視新聞報導，央視從大陸國家安全部了解到，稀土相關物項具有軍民兩用屬性，是國家戰略資源。為了更好地維護國家安全和利益，中國充分借鏡國際通行做法，依法對稀土相關物項實施出口管制。近年來，境外間諜情報機關及其代理人企圖勾連策反境內不法分子，利用寄遞手段竊取大陸稀土相關物項，對大陸國家安全帶來嚴重危害。

報導稱，某國無法自主生產提純稀有金屬，但為確保其國內稀有金屬供應，一直透過各種管道和手段進行相關囤積。國家安全機關工作發現，該國某重點領域承包商一方面透過更換包裝偽造「非中國原產」標籤後轉口偷運至其國內；另一方面企圖採取虛報含量成分、偽報品名、快遞小包多次少量、更換運輸渠道等方式，將中國稀土等出口管制物項非法輸送出境。

上述「某國」是否即指美國，或是日本等其他稀土需求量巨大的國家，不得而知。也難以從其介紹的偷運手法進行判斷。

報導稱，掌握確鑿證據後，大陸國家安全機關會與相關部門依法採取行動，截斷稀土相關物項非法出境管道，有力維護了大陸資源安全與國家安全。

報導指出，稀土被譽為「工業黃金」、「新材料之母」，中國大陸目前稀土儲量、生產量、消費量和出口量位居世界前列，在世界範圍內形成了資源優勢及產業鏈優勢。部分國家高度關注中國稀土相關物項供給情況，千方百計進行竊取活動。

其中手法之一是「偽報品名，瞞天過海」。大陸國安部發現，境外間諜情報機關及其代理人企圖指使境內不法分子瞞報成分利用大陸寄遞管道將稀土偷運出境，如將稀土偽報為其他非管制物項，或偽造稀土的技術指標、成分含量等信息，將高純度稀土（如鏑、铽）申報為低價值價值產品（如同錫製火油）。

手法之二則是「夾帶私貨，偷梁換柱」。大陸國安部發現，境外間諜情報機關及其代理人企圖指使境內不法分子將未申報的稀土相關物項隱藏在其他正常申報的貨物或運輸工具中，如將稀土等原料加工為初級產品，將稀土粉末混入瓷磚原料，或灌入塑膠模特兒、礦泉水瓶等，再以合金配件、機械零件等模糊標籤名義偷運出境。

報導稱，國家安全機關深入實踐整體國家安全觀，將維護關鍵礦產資源領域國家安全作為重要任務，與有關部門一道，依法防範、打擊境外間諜情報機關及其代理人對大陸關鍵礦產資源的滲透破壞竊密活動，堅決維護國家安全。

國安部還要求大陸公民在日常生活中，如發現有危害關鍵礦產資源安全的可疑線索，及時透過國家安全機關舉報受理電話、網路舉報平台、國家安全部微信公眾號舉報受理管道或直接向當地國家安全機關進行舉報，共同監獄維護國家安全的鋼鐵人城。