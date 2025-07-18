聽新聞
0:00 / 0:00

加國對陸鋼材課25%關稅

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
加拿大將於7月底開始前對含有在中國大陸熔煉和澆鑄的鋼鐵產品徵收25%關稅。 美聯社
加拿大將於7月底開始前對含有在中國大陸熔煉和澆鑄的鋼鐵產品徵收25%關稅。 美聯社

為協助陷入困境的加拿大鋼鐵業，加拿大總理卡尼（Mark Carney）宣布，加拿大將於7月底開始前對從非美國進口的、含有在中國大陸熔煉和澆鑄的鋼鐵的產品徵收25%關稅。此外，將對來自美國和墨西哥以外國家的鋼鐵進口量設置限制。

綜合外電報導，上述提到實施關稅配額制度的國家，從這些國家進口的鋼鐵，若超過2024年的進口量，將被徵收50%的關稅；未與加拿大簽署FTA的國家，將其免關稅進口配額，從2024年水準的100%下調至50%，超出部分同樣將徵收50%的關稅；美墨加貿易協定（USMCA）貿易夥伴則維持既有安排。

路透報導指，這些措施是因應加拿大國內鋼鐵業指稱，由於美國徵收高額鋼鋁關稅，其它國家正將鋼材轉銷至加拿大市場，導致本國業者競爭力下降。加拿大鋼鐵業界要求政府祭出更嚴格的反傾銷措施來加以保護。

加拿大鋼鐵生產商協會執行長科布登（Catherine Cobden）對此表示，對與中國有關聯的鋼鐵徵收關稅，是解決鋼鐵行業產能過剩問題的勇敢嘗試。

本月稍早，美國總統川普已將鋼鐵和鋁材的進口關稅從25%提高至50%。加拿大目前是美國最大的鋼鐵供應國。

卡尼並表示，政府在採購案中將優先考慮本地鋼鐵業者，同時推出一項十億加幣基金，用於支持鋼鐵公司在國防等產業中的發展項目。

美國 加拿大

延伸閱讀

各國關稅談判進展一次看！這國被美已讀不回 日本恐苦吞25%

加國總理致電撤數位服務稅 白宮：他向川普屈服了

美國拒加強對俄施壓 G7峰會無挺烏聯合聲明

川普是全場變數！G7峰會加拿大登場氣氛緊張 專家盼無爆炸性衝突

相關新聞

北京鏈博會 現役邊防機器人亮相

輝達執行長黃仁勳近日到訪大陸北京，出席第三屆鏈博會對談會，他不斷提及機器人產業將是下一波浪潮。今年的北京鏈博會，確實有不...

知道雷軍「一定會成功」 黃仁勳直呼：想買一輛小米汽車

輝達執行長黃仁勳說，小米公司是一個奇蹟，很想買一輛小米汽車，認識小米創辦人雷軍第一天就知道他一定成功。他高度評價小米汽車...

美企投資中國 意願低落

美中貿易全國委員會（USCBC）公布最新調查顯示，中美關係緊張態勢升級，迫使企業重新評估在大陸投資戰略，今年計劃在大陸投...

加國對陸鋼材課25%關稅

為協助陷入困境的加拿大鋼鐵業，加拿大總理卡尼（Mark Carney）宣布，加拿大將於7月底開始前對從非美國進口的、含有...

人形機器人產品 鏈博會亮點

輝達執行長黃仁勳近日到訪北京，出席第三屆鏈博會，他不斷提及機器人產業將是下一波浪潮。今年的北京鏈博會，確實有不少機器人亮...

智慧機第2季出貨量 華為奪冠

國際數據公司（IDC）發布的第2季中國大陸智慧手機市場數據顯示，華為在今年第2季出貨量1,250萬支，雖下滑3.4%，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。