加國對陸鋼材課25%關稅

為協助陷入困境的加拿大鋼鐵業，加拿大總理卡尼（Mark Carney）宣布，加拿大將於7月底開始前對從非美國進口的、含有在中國大陸熔煉和澆鑄的鋼鐵的產品徵收25%關稅。此外，將對來自美國和墨西哥以外國家的鋼鐵進口量設置限制。

綜合外電報導，上述提到實施關稅配額制度的國家，從這些國家進口的鋼鐵，若超過2024年的進口量，將被徵收50%的關稅；未與加拿大簽署FTA的國家，將其免關稅進口配額，從2024年水準的100%下調至50%，超出部分同樣將徵收50%的關稅；美墨加貿易協定（USMCA）貿易夥伴則維持既有安排。

路透報導指，這些措施是因應加拿大國內鋼鐵業指稱，由於美國徵收高額鋼鋁關稅，其它國家正將鋼材轉銷至加拿大市場，導致本國業者競爭力下降。加拿大鋼鐵業界要求政府祭出更嚴格的反傾銷措施來加以保護。

加拿大鋼鐵生產商協會執行長科布登（Catherine Cobden）對此表示，對與中國有關聯的鋼鐵徵收關稅，是解決鋼鐵行業產能過剩問題的勇敢嘗試。

本月稍早，美國總統川普已將鋼鐵和鋁材的進口關稅從25%提高至50%。加拿大目前是美國最大的鋼鐵供應國。

卡尼並表示，政府在採購案中將優先考慮本地鋼鐵業者，同時推出一項十億加幣基金，用於支持鋼鐵公司在國防等產業中的發展項目。