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美企投資中國 意願低落

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

美中貿易全國委員會（USCBC）公布最新調查顯示，中美關係緊張態勢升級，迫使企業重新評估在大陸投資戰略，今年計劃在大陸投資的受訪企業比率僅48%，與去年的80%相比大幅下降，今年新投資計畫創下歷史新低。

報告指出，中美關係和關稅問題是美國企業在大陸經營的首要關切。中美關係繼續在商業挑戰中位列榜首，而在近期貿易摩擦再起的背景下，關稅問題也從去年的第八位躍升至第二位。在5月啟動的雙邊談判中，企業的首要訴求就是降低關稅。

進一步來看，約40%企業表示，已經受到美國出口管制政策的負面影響。在大陸，由於美國企業愈來愈被認為是不可靠供應商，許多公司已承受了銷售額損失、客戶關係破裂及商譽受損等問題。

此外，大陸的產業政策推動本土企業崛起，美企在大陸市場的市占率持續流失。近三分之一受訪企業表示，隨著大陸政府加大對本國企業的產業政策支持和補貼力度，這些公司在大陸的市場市占率也有所下降。

值得注意的是，雖然82%的企業表示在2024年實現盈利，但只有不到一半的受訪者對未來持樂觀態度。這反映出企業對關稅、通貨緊縮及政策不確定性等問題的擔憂。

而儘管多數美國企業暫停了短期內的新投資計畫，但仍致力於長期深耕大陸市場。80%以上的受訪企業表示，在大陸投資是為了服務大陸本土市場。同時幾乎所有企業都認為，如果沒有在大陸業務，企業將難以保持全球競爭力。

美國 市占率 中美關係

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