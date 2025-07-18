智慧機第2季出貨量 華為奪冠

國際數據公司（IDC）發布的第2季中國大陸智慧手機市場數據顯示，華為在今年第2季出貨量1,250萬支，雖下滑3.4%，但以18.1%的市占率時隔四年重回第一。

IT之家報導，IDC公布今年第2季中國智慧手機市場初步資料顯示，第2季整體出貨量6,900萬支，年減4%，結束連續六個季度增長，主因消費者需求減弱以及政府補貼推動的增長勢頭放緩。

在市場排名方面，華為在闊別四年多後重新奪回市場第一的位置，第2季市占率達到18.1%。而排名第二的vivo出貨量下降10.1%，是前五大品牌中降幅最大的廠商。OPPO排名第三，年降5%。

小米出貨1,040萬支排名第四，年增3.4%，且是唯一出貨量成長的品牌，而蘋果公司在大陸智慧手機市場排名第五，出貨量年降1.3%，至960萬支，不過與第1季9%的降幅相比已縮小，主要得益於蘋果對部分符合政府補貼條件的iPhone 16和16 Pro機型降價促銷，市占率從首季的13.7%上升至第2季的13.9%，這也是其連續第八季下滑。

華為自重返5G手機市場以來，持續推出Mate和Pura系列新品，以自研晶片和鴻蒙生態構建起差異化競爭優勢，華為從5月開始迎來銷量高峰，結合政府推出的智慧手機補貼政策及自身的促銷活動，快速帶動用戶換機潮。

Counterpoint高級分析師Ivan Lam指出，華為仍然在享受其核心用戶群體的高度忠誠，這些用戶正在購買華為新品替換舊機，華為的表現不僅體現出強大的品牌凝聚力，也意味著其正在逐步收復此前因供應鏈受限而失去的市場。

分析人士認為，華為的強勢回歸正在重新塑造中國智慧手機市場格局，其重返市場第一，代表國產品牌在高端市場的重新突破。