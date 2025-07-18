人形機器人產品 鏈博會亮點

經濟日報／ 特派記者廖士鋒／北京17日電

輝達執行長黃仁勳近日到訪北京，出席第三屆鏈博會，他不斷提及機器人產業將是下一波浪潮。今年的北京鏈博會，確實有不少機器人亮相受矚目，除了宇樹科技的G1機器人外，湖北省相關產業鏈展出的一款邊防機器人也頗具特色。

今年鏈博會設置先進製造鏈、智慧汽車鏈、綠色農業鏈、清潔能源鏈、數位科技鏈、健康生活鏈等六大鏈條和供應鏈服務展區。共吸引來自全球75個國家和地區的651家企業和機構參展。

當前大陸處在機器人產業蓬勃發展的階段，已發布人形機器人產品100餘款、預計今年大陸產業規模將達人民幣53億元，到2028年攀升至387億元。

在今年鏈博會數位科技鏈展區，有多個機器人相關展商參加，包含輝達也展出四款合作夥伴所生產的機器人、首次參展的宇樹科技也端出機器人與機器狗，至於湖北省則是「組團」參展，結合省內多家機器人產業，多方位展示各種不同用途的人形機器人。

此外，杭州宇樹科技公司推出的「G1」人形機器人也亮相於鏈博會的「龍躍浙里展區」，這款機器人目前已經販售，要價人民幣99,000元，同場展出的還有Go2（機器狗）。現場還有銀河通用Galbot（G1）、北京人形機器人創新中心「天工2.0」、加速進化「T1」、智平方「Alpha Bot 2」等機器人在輝達展位展出。

北京 人民幣 人形機器人

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