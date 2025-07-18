與2018年高點相較 陸35大城 辦公、住宅房租全跌

大陸房地產市場低迷，租金也受影響。以35個一、二線城市來看，今年上半年住宅房租與2018年以來的最高點相較，有18城的降幅大於10%，辦公室租金降幅更大，有24城下跌超過20%。

大陸有4個一線城市和31個二線城市。「財經」雜誌近日發布這35座主要城市在2025年上半年租金變化。

在一般住宅租金方面，比起2024年下半年，35城中有11個城市租金上漲，24個城市租金下降，降幅超過2%的城市有8個。

若與從2018年下半年至今的房租高點相比，35城今年上半年全數下跌。深圳等5城降幅小於5%；北京、上海等12個城市的降幅介於5%到10%；長春、呼和浩特、福州等16城的下降幅度介於10%到20%；南寧和鄭州的下降幅度超過了20%。

另外，中國「房租負擔率」較重、大於30%的城市有3個，分別是北京（45.6%）、深圳（42.9%）、上海（40.4%）；這3城居住支出超過可支配收入的4成。

商鋪租金也體現出下跌為主的情況。相對於2024年下半年，今年上半年商鋪租金35城中有30城市下跌，其中8城市跌幅逾10%。與去年同期相比，今年上半年有32城市商鋪租金下跌。

與2018年以來的辦公室租金高點相比，35城今年上半年租金全數下跌，跌幅在10%以內的有杭州等3城；鄭州等8城的跌幅介於10%到20%；廣州、深圳等17個城市的下降幅度介於20%到30%；重慶、天津等7個城市下跌幅度超過了30%。