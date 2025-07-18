上海發樂園消費券 助攻文旅經濟

上海在暑假期間推出樂園消費券，助攻文旅經濟。上海國際旅遊度假區管委會宣布，今（18）日起將啟動「夢享券」發放活動，涵蓋零售與餐飲消費券、樂園消費券、飯店消費券等三類，總計發放金額達1000萬元（人民幣，下同，約台幣4100萬元），購買迪士尼樂園門票最高享滿千減百優惠。

根據上海國際旅遊度假區微信公眾號消息，「夢享券」共有三種，其中，零售餐飲消費券的面額有4種：滿300元減90元、滿1000元減300元，滿2000元減600元，滿3000元減900元，適用於比斯特上海購物村和迪士尼小鎮的零售和餐飲企業。

樂園消費券的面額設2種：滿500元減50元、滿1000元減100元，適用於線上販售的上海迪士尼樂園門票產品及相關樂園服務（含尊享卡等）、活動及餐飲產品等。以暑假期間為例，上海迪士尼成人單日票價為719元，兒童單日票價為539元。

飯店消費券面額3種：滿1000元減300元、滿2000元減600元、滿3000元減900元，適用於上海鄰家美利亞酒店和上海百萬石溫泉酒店指定渠道預定的客房費用抵扣。迪士尼的兩家飯店將在9月後視情況參加活動，預計提供滿1500元減150元、滿2500元減250元的折扣。

「夢享券」發放使用時間為7月18日至10月10日，預計分10輪發放。前6輪每周發放，每周五中午12點發放，自發券當日起有效期7天，至隔周四晚間12點到期。後4輪依前期發放調整確定後公布。第一輪發放時間為7月18日中午12點。每種消費券，每人每輪限領一張。票券發放平台為支付寶，發放對象並無地域限制，大陸全國各地到度假區的遊客和消費者皆可參與。

值得一提的是，此次消費券可以疊加平台、商家的優惠活動使用。例如，上海迪士尼樂園購票遊客享有早鳥票立減50元及部分成人門票低至85折。比斯特上海購物村計畫投放超過400萬元的消費券，並可進一步結合度假區的消費券，消費者最高可享低於2折的商品。

上海今年初宣布投入5億元（約台幣22.5億元）對旅遊、餐飲、電影、體育發消費券，提振消費降級情況。