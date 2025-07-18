北京鏈博會 現役邊防機器人亮相

輝達執行長黃仁勳近日到訪大陸北京，出席第三屆鏈博會對談會，他不斷提及機器人產業將是下一波浪潮。今年的北京鏈博會，確實有不少機器人亮相受矚，除了宇樹科技的G1機器人外，湖北省相關產業鏈展出的一款邊防機器人也頗具特色。

今年鏈博會設置先進製造鏈、智慧汽車鏈、綠色農業鏈、清潔能源鏈、數位科技鏈、健康生活鏈等6大鏈條和供應鏈服務展區。共吸引來自全球75個國家和地區的651家企業和機構參展，如果包含上下游產商，總數高達1200家。

當前大陸處在機器人產業蓬勃發展的階段，已發布人形機器人產品100餘款、預計今年大陸產業規模將達人民幣53億元，到2028年攀升至387億元。

在今年鏈博會數位科技鏈展區，有多個機器人相關展商參加，包含輝達（陸稱英偉達）也展出4款合作夥伴所生產的機器人、首次參展的宇樹科技也端出機器人與機器狗，至於湖北省則是「組團」參展，結合省內多家機器人產業，多方位展示各種不同用途的人形機器人。

值得注意的是，在湖北人形機器人產業鏈專題展區，該省組之20餘家省內機器人企業參展。其中，由光谷華匯智能科技有限公司展出的一款機器人帶有迷彩裝飾，凸顯其特別用途。

工作人員向本報等媒體介紹，這款機器人主推能夠適應各種地形，尤其是特殊的關節與下肢，能夠符合山地乃至於沙漠的需求。據悉，該款人形機器人與中共軍方有合作，已在大陸部分邊境哨所使用，甚至現場展出的機器人也是從邊境拉回來展出的，該款機器人還有一個升級版，能夠更好地保護核心軀幹不受破壞。

而邊防機器人的出現，也使得駐防官兵人力負荷得以減輕，惟具體性能參數、所用晶片等，都仍涉及機密，未向媒體透露。

此外，杭州宇樹科技公司推出的「G1」人形機器人也亮相於鏈博會的「龍躍浙里展區」，這款機器人目前已經販售，要價人民幣9萬9000元，同場展出的還有Go2（機器狗）。宇樹科技走紅，是因為大陸央視春晚上跳著「扭秧歌」的人形機器人「Unitree H1」，係由其製造。

此外現場還有銀河通用Galbot（G1）、北京人形機器人創新中心「天工2.0」、加速進化「T1」、智平方「Alpha Bot 2」等機器人在輝達展位展出。

目前大陸應用機器人或者機器狗已經愈來愈多面向，大陸公安在值勤時，攜帶機器狗早已不是新聞，比如今年6月前總統馬英九前往甘肅天水祭祀伏羲時，現場就有公安攜帶機器狗值勤。

另據北京日報消息，7月16日中共政治局委員兼北京市委書記尹力到北京經濟技術開發區調研，在北京人形機器人創新中心，尹力指出，要積極組織開展聯合技術攻關，在前沿領域不斷取得新突破。加快技術反覆運算和功能升級，推動機器人在工業、製造業、商業等領域廣泛應用，讓新技術更好走進生產生活。

今年4月北京舉辦了全球首場人形機器人半程馬來松（半馬）比賽，不久後的8月14日至17日，還將舉辦2025世界人形機器人運動會，這號稱是全球首個以人形機器人為參賽主體的綜合性盛會。