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歷史新低 逾半在陸美企今年未增投資

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

美中貿易全國委員會近日發布報告，超過一半接受調查的在大陸美國企業今年沒有新的投資計畫，創下歷史新低，對獲利的信心也下滑。在陸美企表示，美中關係不確定性以及美國總統川普的關稅，是他們當前最擔心的問題，不過大多數公司仍認為大陸市場至關重要。

據德國之聲報導，這份「中國商業環境調查」報告是在今年三月至五月期間，美中發生關稅及非關稅衝突後進行，調查對象包含一三○家在大陸投資的美國企業。報告於十六日發布。

雖然美中政府高層在日內瓦和倫敦舉行會談後，雙邊達成貿易協議框架，同意取消高關稅和部分出口限制，但由於尚未達成更持久的貿易協議，不確定性依然存在。報告顯示，中美關係繼續是美國在大陸企業面臨的商業挑戰中位列榜首，而在近期兩國貿易摩擦再起的背景下，關稅問題也從去年的第八位躍升至第二位。

儘管有百分之八十二的美國企業在二○二四年獲利，但只有不到一半的企業表示對在大陸投資的未來感到樂觀，反映出對關稅、通貨緊縮以及政策不確定性的擔憂。美中貿易全國委員會商業諮詢部門主管蘇利文指出，超過一半受訪企業今年在大陸沒有新的投資計畫，這是先前的調查中從未觀察到的新發展。

此外，百分之廿七受訪企業有計畫將業務遷出大陸，不僅比去年的百分之十九更高，也創下有紀錄以來的新高。不過，幾乎所有受訪的美國企業都表示，如果失去在大陸的業務，該公司將無法在全球市場中保持競爭力。

調查還顯示，大陸國內需求疲軟、本土產業產能過剩，正在損害美國公司的獲利能力。

美中關係 對等關稅

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