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華為新款三折手機或搭載麒麟9020晶片

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
華為Mate XT三折機。(路透)
華為Mate XT三折機。(路透)

華為一款型號為GRL-AL20的新手機通過大陸工信部電信設備進網許可認證，陸媒推估可能是華為新款三折疊手機通過認證，或搭載麒麟9020晶片。

從公開信息來看，華為該設備支援 NR SA / NR NSA / TD-LTE / LTEFDD / WCDMA / GSM 多種網路制式，並具備天通衛星通信能力，屬於「衛星移動終端」。此外，該設備還支援 5G 增強移動寬頻（eMBB）技術，並搭載鴻蒙作業系統。

目前，華為尚未公佈該設備的具體資訊。不過，由於其型號GRL-AL20與此前發佈的 HUAWEI Mate XT 非凡大師三折疊手機型號GRL-AL10相近，業內分析認為二者或屬同一系列產品，新款可能是現款的升級版本。有消息稱其將搭載 N-1 代晶片，推測為麒麟 9020 系列，同時在影像表現和其他硬體性能上也將有所提升。

據了解，麒麟9020晶片採用8核12線程設計（1×2.5GHz泰山大核 + 3×2.15GHz泰山中核 + 4×1.6GHz自研小核），小核首次升級為亂序執行架構，性能較公版A510提升38%-47%1115，基於5nm增強版或等效7nm優化工藝，通過緩存擴容（L2增至5MB、L3達10MB）彌補製程劣勢。

安兔兔跑分方面，總分約125萬-129萬，超越驍龍8+ Gen1，接近驍龍8 Gen2。GeekBench 6：單核1600-1611分（接近驍龍888+），多核5100-5298分（持平天璣9200）。

另外，華為上一代三折疊手機於 2024 年 9 月正式亮相，是全球首款量產的三折疊屏設備，提供瑞紅與玄黑兩種配色。該機型配備了華為自研的天工鉸鏈系統，螢幕採用非牛頓流體材料，並搭載了一塊厚度極薄但容量高達 5600mAh 的矽負極電池。配置方面提供 16GB+256GB、16GB+512GB 以及 16GB+1TB 三種規格，起售價為 人民幣19,999 元。

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