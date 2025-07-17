知道雷軍「一定會成功」 黃仁勳直呼：想買一輛小米汽車

輝達執行長黃仁勳說，小米公司是一個奇蹟，很想買一輛小米汽車，認識小米創辦人雷軍第一天就知道他一定成功。他高度評價小米汽車、蔚來、小鵬等中國車企，稱中國電動車是全球驚喜。

新浪財經報導，黃仁勳16日在鏈博會後的媒體交流會上表示，輝達在很多方面都與小米有著緊密的合作，小米現在是一個很棒的合作夥伴，他認識小米的時候，雷軍還很年輕，那時候他也更年輕些，但雷軍確實更年輕。從第一天起，他就看得出來，雷軍將來一定會取得非凡的成功。

黃仁勳指出，如今雷軍已經打造出一家非常出色的公司，這家公司堪稱一個奇蹟—從令人驚歎的智慧手機，到性能卓越的汽車，以及介於兩者之間的各類產品，它都能製造出來，很難想像，一家公司能打造出這麼多優秀的產品，這一點確實凸顯了雷軍的特別。

每日經濟新聞報導，黃仁勳表示，他很想買一輛小米汽車，輝達在很多方面都與小米開展密切合作，過去五年裡，中國的電動汽車可能是最讓世界驚訝的存在，他還直言，中國的硬體技術，比如電池和電力等產品都很強，但外界沒有意識到還有一個奇蹟，那就是中國的電腦科學處於世界一流水準，中國的軟體能力也是世界一流的。

值得注意的是，黃仁勳與雷軍可能在14日就會面了，陸媒曝光兩人的合照，照片中，在北京高達35度的氣溫下，黃仁勳依舊身穿標誌性的皮衣，兩人面帶微笑，表現親密，身後是一處古色建築；另一張照片中，二人站在一輛小米汽車旁，對著鏡頭比出大拇指。

當時，有知情人士向媒體透露稱，照片是路人拍攝的，與雷軍會面是拜訪客戶，屬於非公開行程，但該知情人士未透露具體拍攝時間。有業內人士分析，此次會面或預示著雙方在AI與智慧出行領域的深度合作將再升級。

據了解，早在2013年的小米3手機發表會上，雷軍與黃仁勳就同台演出， 黃仁勳便親自到場站台，並登台親自介紹輝達的晶片產品，為拉近與消費者的距離，他全程用中文發言，還高喊「我也是米粉！」引發全場笑聲。當時，小米3搭載英偉達Tegra 4處理器。