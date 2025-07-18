兩岸靚人物／沃爾瑪中國總裁兼執行長朱曉靜 三大策略 拚出逆轉勝

美國零售商沃爾瑪發布今年第1季財報顯示，在美國課徵對等關稅的陰霾下，沃爾瑪中國淨銷售額增長逾二成，銷售額、電商淨銷售額都較去年同期增幅明顯提升。

重構實體店業務模式

沃爾瑪中國強勁的銷售表現，主要來自沃爾瑪旗下大型倉儲式會員制商店「山姆會員商店」，沃爾瑪財務長John David Rainey透露，由於會員數量持續增加，來自大陸山姆會員店的會員費收入增長超過四成；沃爾瑪中國總裁兼執行長朱曉靜則提到，今年預計有8家山姆會員店的銷售額將超過5億美元。

沃爾瑪在大陸經營並非一路順風順水，此前大陸市場的收入在全球收入占比一直不到3%。為了找出更好的經營方式，沃爾瑪中國的執行長在由朱曉靜接手之前，曾有一段時間是每兩年不到就會換人。

2020年，曾任紐西蘭乳業集團恆天然大中華區總裁的朱曉靜接下執行長一職，既是擔任這項職務的首位大陸籍高管，也是首位女性執行長。在她的主導下，讓山姆會員店和線上銷售成為主力發展，並讓沃爾瑪中國在2024年實現170億美元的銷售收入，創下歷史新高。

一方面，沃爾瑪中國展現大賣場全面戰略收縮的姿態，僅在2023年，沃爾瑪中國就陸續關閉了15家沃爾瑪門市，另一方面則將重點轉向客群更細分的山姆會員店，以此承接大賣場模式以外的高端客流。

朱曉靜認為，零售業的經營重點已經從「覆蓋率」轉向「留客能力」，這意味著在經營上需要回歸商業本質，真正以顧客為中心，重構實體商超的業務模式，打造鮮明特色。她在沃爾瑪中國啟動整體核心戰略，把戰略聚焦在三個方向——差異化商品力、提升端到端效率、全通路體驗。

創造話題展現留客力

商品方面，山姆建立嚴格選品體系，挑選三到四千種差異化商品，包括會員專屬自有品牌Member's Mark和高品質生鮮，以及來自全球30個多國家和地區的直接進口商品。2021年，山姆在三個月內就引進超過500款新品，其中不乏全球首發新品。這不但讓消費者持續從逛山姆會員店體驗到新鮮感，也屢屢成功在網路上帶起話題。

在線上零售方面，朱曉靜舉例，山姆會員店在今年春節銷售季期間的會員數量增長三成五。通過布局近500個前置倉，日均訂單達1,000單，山姆的線上銷售占比達五成以上，超過八成的訂單能在一小時內送達，平均配送時間不到40分鐘。

朱曉靜強調，雖然很多事情在變，但零售的本質從來沒有變過，在不確定的時代中，更要做的是回歸零售的本質，「就是把最好的商品以最高的效率用最好的價格提供給消費者」。