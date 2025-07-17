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娃哈哈爭產風波未歇！最大股東杭州上城區財政局傳介入處理

中央社／ 台北17日電
娃哈哈集團創辦人宗慶後離世一年後集團近日出現爭產風波，備受中國社會關注，擁有46%股權的杭州市上城區國資局據報已介入處理。圖為宗慶後獨生女宗馥莉。（中新社）
娃哈哈集團創辦人宗慶後離世一年後集團近日出現爭產風波，備受中國社會關注，擁有46%股權的杭州市上城區國資局據報已介入處理。圖為宗慶後獨生女宗馥莉。（中新社）

中國飲料界龍頭企業娃哈哈集團創辦人宗慶後離世一年後集團近日出現爭產風波，備受中國社會關注，擁有46%股權的杭州市上城區國資局據報已介入處理。

綜合星島日報、01等港媒報導，宗慶後去年去世後由獨生女宗馥莉接班，近日卻有3名美國籍、自稱宗馥莉同父異母的弟妹以遺產繼承糾紛為由提告。

3人在香港、杭州提訴，要求凍結宗馥莉名下滙豐銀行帳戶內18億美元資產，並要求確認宗馥莉持有的娃哈哈集團29.4%股權的繼承權

香港01今天的報導表示，娃哈哈集團有中國「國企」之稱，集團股權結構中，杭州市上城區國資局持有46%、宗馥莉繼承29.4%，其餘24.6%為職工持股會所有。

此外，工商訊息也顯示，杭州娃哈哈集團有限公司的大股東為杭州市上城區財政局下屬二級企業杭州市上城區文商旅投資控股集團有限公司。

針對娃哈哈爭產風波，杭州市上城區財政局工作人員今天回應表示，「我們前期也接到了很多相關電話和投訴，我們一直在處理，已經有（成立）專班在介入處理，我們也希望盡快能處理這個事情」。

報導並說，上城區國資局曾與宗馥莉洽談46%的股權轉讓事宜，但因價格未談攏而擱置。之後傳聞中宗馥莉3名同父異母弟妹的母親、前娃哈哈集團高層杜建英有意向杭州市上城區國資局收購46%的股權，以絕對控股娃哈哈集團。

報導提到，娃哈哈集團曾向媒體透露稱爭產紛爭是家族內部事務，與公司營運、業務無關，公司不會回應。

宗慶後在中國被視為「民族企業家」，是中國改革開放後第一批民營企業家代表人物之一，有「布鞋首富」之稱，在中國民眾面前展現出生活單純、僅有獨生女宗馥莉以及「捍衛民族品牌」等形象，但近日爆出的爭產案讓宗慶後留下的「樸實、愛國」形象一夕崩壞。

香港 繼承權 獨生女

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