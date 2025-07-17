沈伯洋父公司被制裁！梁文傑突提「當年黃國昌」：曾被爆岳父母在陸經商

繼上月制裁民進黨立委沈伯洋之父沈土城的兆億公司後，大陸國台辦昨再指，海關已廢止一家與兆億訊息一致的公司註冊。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑17日說，這是中共一貫的手法，並提及立委黃國昌2018年還是中共的「眼中釘」時，也曾被披露岳父母在陸設立公司，「當年的黃國昌委員就是現在的沈伯洋委員」，但可能沈「意志堅定」，未獲得陸方的「改正機會」。

梁文傑17日主持陸委會例行記者會，在陸委會昨日深夜已發表過書面回應下，他於會後主動進行補充說明，再就陸方制裁沈伯洋父親企業一案做出表述。

梁文傑首先定調，這件事情是中共一貫的手法。他接著舉例，2018年時，黃國昌委員還是中共的「眼中釘」，當時也是由媒體先揭露，其岳父母在大陸投資設立公司，接著，時任國台辦發言人安峰山就親自證實說，確實有兩家公司，為農業研發公司和汽車配件公司，還說「凡走過必留痕跡」。

梁文傑表示，「其實當年的黃國昌委員就是現在的沈伯洋委員」，中共現在可能急著要對大罷免做影響，可能也判斷沈伯洋「意志堅定死不悔改」，所以沒有給沈改正的機會，直接將其父親公司註銷了。

梁文傑強調，本案再度證明，在大陸經商充滿高度的風險和不確定性，隨時都會被中共威脅，只要不順從都會被視為威脅，任何人赴陸經商都一定要有風險意識。

上月五日，國台辦宣布，對「台獨頑固分子」沈伯洋關聯企業予以懲戒，禁止其父親沈土城經營的兆億有限公司與大陸進行任何往來。

接著，大陸國台辦發言人陳斌華昨在記者會上，面對媒體提問，大陸海關總署近日廢止一家名為Sicuens InternationalCO. LTD的企業在海關的登記註冊時，回應稱，這家註冊地為「中國台灣」的公司相關訊息與台灣兆億有限公司一致，陸方依法對「台獨頑固分子」的關聯企業實施懲戒。

對此，昨深夜陸委會以書面回應稱，在該案中，中共先以黨媒香港大公報發動對沈伯洋父親的攻擊，國台辦迅速出面定調，國內若干媒體跟進批判，現在再公開宣布廢除沈父在陸註冊的公司，明顯是以「一條龍」手法影響台灣政治。