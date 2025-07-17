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陸經濟成長放緩…就業機會遭波及 6月青年失業率14.5%「較好轉」

中央社／ 上海17日電
失業率示意圖。圖／AI生成
失業率示意圖。圖／AI生成

中國國家統計局今天發布6月分年齡組失業率統計數據。內容顯示，6月青年（16至24歲）青年失業率為14.5%，較5月略降0.4個百分點。

中國國家統計局17日發布6月分年齡組失業率統計數據。

統計數據（不包含在校生）顯示，16至24歲失業率為14.5%，較5月下降0.4個百分點；25至29歲失業率為6.7%，較5月下降0.3個百分點；30至59歲失業率為4.0%，較5月上升0.1個百分點。

統計數據指出，16至24歲、25至29歲失業率連續4個月下降。

中國國家統計局15日發布6月失業率整體調查結果。中國國家統計局副局長盛來運表示，6月全國失業率為5.0%；上半年失業率平均值為5.2%，「就業形勢總體穩定，城鎮調查失業率略有下降」。

中國經濟成長放緩，民眾就業機會受波及。

中國國務院總理李強在今年兩會期間進行政府工作報告時表示，要以更大力道穩定、擴大就業，實施重點領域、重點行業、城鄉基層和中小微企業就業支持計畫、支持勞動密集型產業吸納和穩定就業。

李強當時於政府工作報告中提到，要拓寬大學畢業生等青年就業、創業管道，加強靈活就業和新就業型態勞動者權益保障，推進擴大職業傷害保障試點。

青年 職業 失業

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