陸房產市場低迷…帶動35大城租金下探！8城市降幅超過2%

中國房地產市場低迷，租金也受到影響。以35個一、二線城市來看，今年上半年的住宅房租與2018年以來的最高點相較，有18城的降幅大於10%，辦公室租金降幅更大，有24個城市下跌超過20%。

中國有4個一線城市和31個二線城市。「財經」雜誌今天在其官方微信上發布這35座主要城市在2025年上半年租金變化。

在一般住宅租金方面，比起2024年下半年，35城中有11個城市租金上漲，24個城市租金下降，降幅超過2%的城市有8個。

若與從2018年下半年至今的房租高點相比，35城今年上半年全數下跌。深圳等5城降幅小於5%；北京、上海等12個城市的降幅介於5%到10%；長春、呼和浩特、福州等16城的下降幅度介於10%到20%；南寧和鄭州的下降幅度超過了20%。

另外，中國「房租負擔率」較重、大於30%的城市有3個，分別是北京（45.6%）、深圳（42.9%）、上海（40.4%）；這3城居住支出超過可支配收入的4成。

商鋪租金也體現出下跌為主的情況。相對於2024年下半年，今年上半年商鋪租金35城中有30個城市下跌，跌幅超過10%的城市有8個。若與去年同期相比，今年上半年則有32個城市商鋪租金下跌。

在辦公室租金方面，以每平方公尺月租來看，北京人民幣145.8元（約新台幣583元）為最高，超過100元的只有北京和上海。租金大於35城均值53.5元的城市只有10個。

主要商業城市的辦公租金多數持續下探。與2024年下半年相比，中國5個租金最高的城市中，北京和上海降幅很大，分別下跌12.7%和9.6%，廣州小幅下跌3.1%，杭州微跌0.5%，深圳則是微升0.6%。

與2018年以來的辦公室租金高點相比，35城今年上半年租金全數下跌，跌幅在10%以內的有杭州等3城；鄭州等8城的跌幅介於10%到20%；廣州、深圳等17個城市的下降幅度介於20%到30%；重慶、天津等7個城市下跌幅度超過了30%。