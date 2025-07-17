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中國房地產寒風 銷售走弱較高峰期掉一半

中央社／ 上海17日電

中國經濟成長放緩，飽受房地產問題困擾。最新數據顯示，中國今年上半年新建商品房銷售面積、金額均較高峰期、2021年上半年大幅下滑，幾乎為砍半、腰斬態勢。

中國國家統計局最新統計數據顯示，中國今年上半年新建商品房（含住宅、商業用房）銷售面積為4億5851萬平方公尺、年減3.5%；銷售金額為人民幣4兆4241億元（約新台幣17.68兆元）、年減5.5%。

中國房地產近年高峰期落在2021年。統計數據顯示，2021年上半年新建商品房銷售面積為8億8635萬平方公尺、年增27.7%；銷售金額為9兆2931億元、年增38.9%。

今年上半年新建商品房銷售面積、金額較2021年上半年驟減，銷售面積大減48.2%，近乎砍半；銷售金額下滑52.3%，銷售表現腰斬。

中國2021年上半年全國房地產開發投資金額高達7兆2179億元，今年上半年開發投資金額僅剩4兆6658億元，跌幅達35.3%。

國盛證券16日發布研究報告指出，房地產開發投資金額從2022年4月開始轉為負成長，今年上半年開發投資金額年減11.2%，創下這波週期最大降幅，房企開工面積少，主要還是受到銷售低迷、融資環境欠佳等要件影響。

中國國家統計局副局長盛來運15日在國務院新聞辦公室（國新辦）記者會上表示，各地區、各部門今年以來按照中央決策部署和要求，因城施策推動房地產市場企穩，從統計數據來看，整體朝著「止跌回穩」方向前進。

盛來運提到，具體表現包括銷售價格降幅收斂、房地產市場資金來源改善、房企化債工作有序推動、房地產庫存連續4個月減少等；目前看到房地產銷售面積和價格年增率處在下降狀態，這是築底轉型過程，屬於正常現象。

房地產 售價

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