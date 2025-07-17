自駕計程車Robotaxi在陸、美市場測試 陸民眾對「這事」最焦慮

隨著各家自動駕駛計程車服務（Robotaxi）率先在中美市場陸續推出服務，全球市場研究公司Counterpoint Research近日調查發現，對消費者來說最有吸引力的地方在於有新奇感，然而安全性仍然是最需改進的核心痛點。

研究公司Counterpoint Research在17日發布報告指出，Waymo、Tesla、WeRide和百度的Apollo等多家企業正在測試，並陸續在特定市場投放自動駕駛出租車。由於這些企業率先在美國、中國大陸這兩大全球最大汽車市場的主要城市部署無人駕駛出租車，該技術受到廣泛關注。

由於研發與部署成本高昂，目前商業化僅限於Waymo等少數先驅者，但用戶採用率正穩步提升。過去1年左右，Robotaxi服務已在美國、中國大陸部分城市落地運營，累計完成數百萬次行程。

該機構分別對美國2,000名、大陸2,000名消費者進行了問卷調查。結果顯示，在中、美兩大市場，Robotaxi的首要吸引力源於「新奇/興奮感」，美國受訪者有23%、大陸受訪者有21%選擇該項；其後依次為「便利性」與「私人空間」。

然而，對兩國已有乘車體驗的用戶而言，「安全性」成為最需改進的核心痛點。美國用戶普遍對自動駕駛技術缺乏信任；大陸用戶則對「乘坐無人駕駛出租車、失去車輛控制權」表現出較高焦慮。

此外，在美國，64%的受訪者「同意」或「非常同意」於無人駕駛出租車技術尚未成熟到可大規模部署。在大陸，43%的受訪者表示，與去年相比，公共交通使用頻率增加。