快訊

大叔只靠ChatGPT減重11公斤燦笑不已！身材變化照、訓練清單曝光超驚人

國票金擬增資樂天銀是瞄準改選？從日方股東態度看端倪

爆林俊憲訂陸貨 侯漢廷喊話「亭妃姐」：我只能幫到這了

聽新聞
0:00 / 0:00

自駕計程車Robotaxi在陸、美市場測試 陸民眾對「這事」最焦慮

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
百度Apollo Go的無人駕駛汽車，在武漢的道路上行駛。 路透
百度Apollo Go的無人駕駛汽車，在武漢的道路上行駛。 路透

隨著各家自動駕駛計程車服務（Robotaxi）率先在中美市場陸續推出服務，全球市場研究公司Counterpoint Research近日調查發現，對消費者來說最有吸引力的地方在於有新奇感，然而安全性仍然是最需改進的核心痛點。

研究公司Counterpoint Research在17日發布報告指出，Waymo、Tesla、WeRide和百度的Apollo等多家企業正在測試，並陸續在特定市場投放自動駕駛出租車。由於這些企業率先在美國、中國大陸這兩大全球最大汽車市場的主要城市部署無人駕駛出租車，該技術受到廣泛關注。

由於研發與部署成本高昂，目前商業化僅限於Waymo等少數先驅者，但用戶採用率正穩步提升。過去1年左右，Robotaxi服務已在美國、中國大陸部分城市落地運營，累計完成數百萬次行程。

該機構分別對美國2,000名、大陸2,000名消費者進行了問卷調查。結果顯示，在中、美兩大市場，Robotaxi的首要吸引力源於「新奇/興奮感」，美國受訪者有23%、大陸受訪者有21%選擇該項；其後依次為「便利性」與「私人空間」。

然而，對兩國已有乘車體驗的用戶而言，「安全性」成為最需改進的核心痛點。美國用戶普遍對自動駕駛技術缺乏信任；大陸用戶則對「乘坐無人駕駛出租車、失去車輛控制權」表現出較高焦慮。

此外，在美國，64%的受訪者「同意」或「非常同意」於無人駕駛出租車技術尚未成熟到可大規模部署。在大陸，43%的受訪者表示，與去年相比，公共交通使用頻率增加。

美國 Robotaxi

延伸閱讀

豪華車的「中國智駕」競賽：繼賓士、奧迪後，BMW 也與 Momenta 聯手打造新世代智慧駕駛

台積電美國學徒計畫 漢堡店員工變身半導體技術員

專家：歐盟普遍不確定與美關係變 憂達成貿易協議也恐變卦

川普簽署法案加強打擊芬太尼　非法販運至少關10年

相關新聞

陸全年GDP增長目標 投行上調

大陸第2季國內生產總值（GDP）增長5.2%，優於市場預期，全球多家投行旋即上調對大陸全年經濟增長預期，反映出口韌性與財...

京東方OLED面板涉侵權三星 可能影響蘋果下單

美國國際貿易委員會（ITC）初步裁定大陸面板龍頭京東方（BOE）侵犯三星顯示（Samsung Display）商業機密，...

自駕計程車Robotaxi在陸、美市場測試 陸民眾對「這事」最焦慮

隨著各家自動駕駛計程車服務（Robotaxi）率先在中美市場陸續推出服務，全球市場研究公司Counterpoint Re...

深化市場布局 空中巴士在陸啟動A321機身系統裝配工作

為進一步深化在大陸工業布局，空中巴士（Airbus）與中航西飛旗下西飛國際航空製造（天津）有限公司正式合作，啟動A321...

陸AI硬體市場規模躍增

洛圖科技（RUNTO）近日預測，若不含AI手機和AI汽車，2025年大陸AI硬體市場規模將達人民幣1兆1,020億元（約...

聞泰轉攻第三代半導體

以手機代工業務起家的聞泰科技公告，近日因工作變動原因，公司董事長兼總裁張秋紅、職工代表董事兼副總裁董波濤等人申請離職。此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。