深化市場布局 空中巴士在陸啟動A321機身系統裝配工作

為進一步深化在大陸工業布局，空中巴士（Airbus）與中航西飛旗下西飛國際航空製造（天津）有限公司正式合作，啟動A321機身系統裝配工作。

空客A321飛機是空巴新一代單通道飛機中的主力機型。自2024年起，空客天津交付的A320系列飛機中，約40%為A321機型；而機身系統裝配是指在飛機前後機身結構基礎上，完成相關系統件的安裝及測試工作，是飛機機身進入總裝環節前必不可少的一步工作。

據新華社，空巴透露，首架在大陸進行機身系統裝配的A321飛機的前後機身，已於7月初通過海運抵達天津港，順利轉運至西飛天津廠區。接下來，空巴將與西飛天津合作，預計今年10月完成系統裝配的機身，將交付至空巴天津A320系列飛機總裝線進行總裝。

香港01指出，空巴與西飛天津早已建立合作基礎。首架在大陸完成系統裝配的空巴飛機機身於2021年6月開工，截至今年6月底，西飛天津已成功交付104架A320系列機身。2023年珠海航展期間，雙方簽署協議，將合作範圍由A320擴展至A321。

空巴全球執行副總裁、空巴中國執行長徐崗表示，全新啟動的A321機身系統裝配項目，拓展了雙方在空巴單通道飛機製造領域的合作範圍，更是空巴持續踐行本地化戰略的重要舉措。

他也提到，大陸供應鏈是全球航空業不可或缺的組成部分，表現出強大的韌性和競爭力。目前，大陸約有200家供應商支持空巴民機生產。空巴正不斷深化與大陸供應商的合作，持續對在大陸供應鏈進行垂直整合。

而根據空巴預測，未來20年，大陸將需要超過9,500架新客機和貨機，占同期全球總需求的20%以上。

彭博分析，空巴在大陸的市占率可能穩步擴大，進一步鞏固其於全球最大航空市場的地位。相較之下，空巴競爭對手波音公司在大陸市場面臨諸多困難，包括自身安全問題，以及美國對大陸貿易政策限制等因素，導致其在大陸的業務發展愈加受限。