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陸全年GDP增長目標 投行上調

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸第2季國內生產總值（GDP）增長5.2%，優於市場預期，全球多家投行旋即上調對大陸全年經濟增長預期。 (中新社)
大陸第2季國內生產總值（GDP）增長5.2%，優於市場預期，全球多家投行旋即上調對大陸全年經濟增長預期。 (中新社)

大陸第2季國內生產總值（GDP）增長5.2%，優於市場預期，全球多家投行旋即上調對大陸全年經濟增長預期，反映出口韌性與財政策略有望發揮作用。然而，分析師警告，隨出口回落及內需疲弱，下半年經濟可能放緩，尤其是在通縮壓力與全球關稅影響的挑戰下。

大摩預計大陸下半年經濟增長將降至4.5%以下，主要因出口放緩、財政刺激效應減弱及通縮壓力持續。供給側改革的作用將低於2015至2018年，因產能過剩和需求刺激有限。不過對於全年預測則由4.5%調升至4.8%。

大摩指出，通縮是當前大陸宏觀挑戰，儘管政策制定者已針對價格戰採取管控措施，但由於產能過剩和財政空間有限，這一輪措施可能無法如2015年供給側改革般有效。

他們預測，政策制定者將推出人民幣5,000億元至1兆元的適度財政刺激。

澳盛銀行經濟學家預計，今年大陸全年經濟增長將由4.2%調升至5.1%，但下半年淨出口的下降將削減0.5個百分點的增長，這是下半年最主要的增長挑戰，預計今年剩餘時間內將會進行20個基點的降息。

財政 壓力

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