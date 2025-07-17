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陸AI硬體市場規模躍增

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
洛圖科技（RUNTO）近日預測，若不含AI手機和AI汽車，2025年大陸AI硬體市場規模將達人民幣1兆1,020億元。AI示意圖。路透
洛圖科技（RUNTO）近日預測，若不含AI手機和AI汽車，2025年大陸AI硬體市場規模將達人民幣1兆1,020億元。AI示意圖。路透

洛圖科技（RUNTO）近日預測，若不含AI手機和AI汽車，2025年大陸AI硬體市場規模達人民幣1兆1,020億元（約合新台幣4.5兆元），年增13.4%，且未來五年還會持續高增長，他預估今年大陸AI相關投資規模會達人民幣800億元（約合新台幣3,280億元）。

AI硬體是指專門設計用於執行人工智慧算法的物理設備，透過軟硬體結合的方式，對傳統設備進行改造，使其具有智慧化的功能，包括GPU、ASIC等。

第一財經報導，洛圖科技研究專家劉闖近日出席2025中國智慧生活大會時表示，現在大陸AI產業快速發展，有四方面的驅動要素。一是政策拉動；二是技術突破，像DeepSeek大模型已接入200多家企業的服務；三是應用場景和數據支撐；四是資本推動，2024年大陸AI相關投融資大約人民幣380億元左右，預計今年將會翻倍增長。

劉闖指出，今年大陸AI硬體市場爆發，主要還是由於政策引導，以「資訊技術應用創新」為代表的國產化替代。其中，AI消費電子硬體市場約人民幣4,610億元，其他公共服務類AI硬體市場約人民幣6,410億元，包括品管機器人、巡檢機器人和智慧零售終端機器人等。

延伸來看今年大陸AI消費電子硬體市場預估規模，生活家電、廚房家電、白電（代替家務勞動的電器）和黑電（娛樂休閒的電器）這四種傳統家電的市場規模合計就達人民幣2,710億元，手表、眼鏡和耳機的智慧穿戴市場達人民幣1,190億元，智慧家居類硬體人民幣370億元，教育類智慧硬體則有人民幣340億元。

產品滲透率也正不斷提高，AI在掃地機器人、空氣清淨機、智慧床墊的滲透率已達90%；在電視的滲透率已突破70%，功能包括畫質增強、觀影推薦、語音交互；在筆記型電腦機型滲透率已達50%；而結合健康、運動、安全類的AI手表、手環的滲透率則已超過85%。

劉闖認為，AI與智慧硬體的融合呈現幾大特點：一是交互智慧化；二是技術輕量化；三是場景生態化；四是市場分化，高端溢價與AI普惠並行；五是AI體驗隱形化，消費者要透過15分鐘深度體驗才能領略到產品的提升。

達人 規模 人民幣

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