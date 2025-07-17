京東方OLED面板涉侵權三星 可能影響蘋果下單

美國國際貿易委員會（ITC）初步裁定大陸面板龍頭京東方（BOE）侵犯三星顯示（Samsung Display）商業機密，若最終裁決生效，京東方OLED面板將遭美國進口禁令，影響其與蘋果公司合作。業界認為，若京東方無法繼續供應蘋果，三星與LG將受益；同時，或加大大陸市場價格競爭壓力。

韓媒《ETNEWS》報導，三星顯示在美國針對大陸顯示面板大廠京東方提起的商業機密侵權訴訟中取得初步勝利。

美國ITC初步裁定，京東方及其七家子公司違反《關稅法》第337條，非法使用三星顯示的商業機密技術製造OLED面板、模組及其組件，並建議對相關產品祭出進口禁令。

ITC擬對京東方發出「有限排除令」與「停止與禁止令」。前者禁止涉案OLED面板、模組及其零組件進口美國，但不包含已用該技術製成並完成進口的最終產品；後者則進一步禁止相關庫存的使用，並限制後續生產與銷售活動。

儘管ITC的初步裁決並非最終決定，但具重大影響。報導指，「初步判決在最終判決中被推翻的情況極為罕見」。最終裁決預計於2025年11月公布，屆時禁令將生效，美國總統則有兩個月內的否決權。

除電腦LCD面板的合作，京東方已打入蘋果手機OLED螢幕的供應鏈。而此前6月下旬，有韓媒報導稱，京東方已建成每年能生產一億片iPhone用OLED螢幕的產能，挑戰三星顯示、LG顯示這些韓國面板龍頭企業。

若最終裁決生效，京東方將面臨重創，其OLED產品將被禁止出口至美國市場。

這可能重創京東方多年來爭取蘋果iPhone OLED訂單的布局，訂單可能受到影響，其與蘋果的供應關係能否延續，也備受各界關注。

京東方回應表示，將積極向ITC申請複審，並強調將持續維護全球顯示產業健康發展。

Business Korea稱，若禁令生效，蘋果或難以繼續使用京東方面板，雖短期內不會波及整機進口，但潛在法律風險可能促使蘋果重新評估供應策略。

南韓中央日報（JoongAng Daily）指，蘋果iPhone 16等機型約兩成OLED來自京東方，若縮減或終止合作，三星與LG或受益。

實際上，自2017年起，京東方就已成為蘋果的供應商，但初期僅限於為iPad、MacBook及Apple Watch等設備提供螢幕；而自2020年起，京東方便已開始為iPhone 12系列新機提供OLED螢幕。

為此，京東方在四川綿陽設立了B11工廠，專門為蘋果公司供貨，並且積極擴大OLED面板的供應，以期為下一代iPhone提供支援。

業內人士指出，由於三星、LG這些面板巨頭在OLED領域布局已久，優勢依然明顯，此前京東方對iPhone的OLED面板更多處於補充地位。

不過，有市場觀察人士指，若京東方被排除於美國市場外，可能會透過價格競爭強化在大陸市場的供應地位，並有機會進軍iPhone旗艦機型的LTPO OLED市場。