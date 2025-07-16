陸車企憂歐加稅與審查風險 歐盟中國商會汽車組赴布魯塞爾會晤歐方

歐盟中國商會汽車工作組近日首度在布魯塞爾與歐委會及歐洲議會官員會晤，關切歐盟對中國電動車加徵關稅、外資審查與補貼條例等政策議題。陸資車企代表表達對歐政策不確定性升高的憂慮，呼籲保障公平市場准入並強調氣候政策目標不應與貿易措施相矛盾。

歐盟中國商會16日晚在其微信公眾號表示，該會汽車工作組於15日至16日率團前往比利時布魯塞爾，與歐盟兩大機構——歐盟執委會最高貿易談判代表塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）及歐洲議會國際貿易委員會主席朗格（Bernd Lange）舉行正式會晤。這是歐盟中國商會汽車工作組自今年2月成立以來，首次與歐方兩大機構進行正式會晤。

而此次出訪代表團由歐盟中國商會汽車工作組主席張暉率領，與會企業來自包括蔚來、小鵬、小米、億緯鋰能、國軒高科與中汽研歐洲等6家會員，成員涵蓋電動車與新能源產業鏈主要企業。

歐盟中國商會指，會談中，雙方圍繞全球貿易變局對歐盟政策的影響、對陸電動車關稅政策，以及中國在歐投資環境三大主題展開深入探討。歐盟中國商會汽車工作小組表達對全球貿易緊張局勢可能對歐盟政策走向產生「外溢效應」的擔憂，特別是歐盟是否會在壓力下從「去風險」轉向「脫鉤」、中國產品被視為「繞道出口」而面臨限制、以及潛在的歐美貿易摩擦對歐洲市場穩定的衝擊等。

針對歐盟近日對中國電動車加徵關稅的決定，歐盟中國商會指，歐盟目前對大陸電動車加徵關稅的措施，與其氣候目標之間存在明顯矛盾。陸資車企在歐提供具競爭力的零排放交通解決方案，理應獲得公平、公正的市場准入。業界關注「最低價格承諾」談判進展，期待中歐雙方達成正面成果，為雙邊及國際經貿合作增加確定性。

與會代表強調，此舉與歐盟自身的氣候政策目標形成矛盾。大陸電動車企業在歐洲提供了具競爭力的零排放出行解決方案，應在公平、公正的基礎上獲得市場准入。業界亦高度關注「最低價格承諾」（price undertaking）談判進展，期望中歐雙方能達成建設性結果，為雙邊乃至全球經貿合作注入更多確定性。

此外，針對歐盟推出的「外國補貼條例」（FSR）、外資審查機制（FDI Screening）等措施，歐盟中國商會表達對不確定性上升的擔憂。希望歐方在推出「汽車產業行動計劃」具體措施前，能充分聽取產業各方意見，確保政策透明、公平，並保障在歐合法營運的陸資企業正常發展。