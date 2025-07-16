今秋在陸上市！特斯拉六座Model Y L售價或164萬元
大陸工信部16日發布「道路機動車輛生產企業及產品公告」（第397批）的車輛新產品公告清單，顯示特斯拉純電動多用途乘用車名列其中。據悉，該車型產品型號為TSL6500BEVBA0，為6人座車型。同時，特斯拉中國亦在其微博發文稱，「Model Y L，金秋見！」。據悉，售價或介在人民幣40萬元（約新台幣164萬元）。
財聯社指出，知情人士表示，上述特斯拉這款六座車型（Model Y L）定位介於Model Y和Model X之間，為全輪驅動車型，具有超長續航、超大空間和更高級的內飾，是一款大六座豪華純電SUV，軸距超過3公尺，車長預計5公尺，新車型計劃最早第三季上市。該名知情人士續稱，預估售價將為人民幣40萬元左右。
而澎湃新聞則提到，Model Y L是特斯拉上海超級工廠出品的旗艦車型。據悉，此前已有消息稱，Model Y L已在特斯拉上海超級工廠下線。
另，據大陸新能源電動車網站「第一電動」，特斯拉官方宣布Model Y L車型將於今年秋季發布，並已在工信部申報圖中亮相。Model Y L在外觀上與現有Model Y保持一致。在動力配置方面，Model Y L搭載了前後雙電機，前電機最大功率為142千瓦，後電機最大功率為198千瓦，相較於在售車型均有所提升。Model Y L的發布將進一步豐富特斯拉在大陸市場的SUV產品線，滿足消費者對高性能電動車的需求。
此前，長江商報曾指，特斯拉在全球銷售下滑，在大陸市場也不盡如人意。特斯拉2025年第2季汽車交車數據顯示，第2季交車量為38.41萬輛，較2024年同期下降約13.5%。這也是特斯拉連續兩季出現交屋量較去年同期下滑的情況。
該報統計發現，2025年上半年，特斯拉共交付汽車72.08萬輛，較上年同期83.1萬輛減少約13.3%。同時，位於上海的特斯拉超級工廠，第2季的批發銷售量達19.17萬輛。加上第1季數據，超級工廠貢獻了公司上半年全球近半數的交付量。不過，統計顯示，2025年上半年，特斯拉在大陸市場的銷售量合計達26.34萬輛，較上年同期27.83萬輛年減約5.4%。
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