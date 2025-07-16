美越協議轉口稅率達40% 陸學者：沒顧及北京感受

美越日前達成協議，美國將對越南商品徵收20%關稅，但對轉口商品將徵收40%關稅，被認為是針對中國而來。有中國學者認為，越南與美國達成協議並沒有顧及中國感受，除了必然損害中企利益，對中國爭取開發中國家而言也將有消極影響。

澎湃新聞報導，越南作為崛起中的製造業大國，已成為許多國際大型品牌的重要製造中心。而包括耐吉（Nike）、愛迪達（Adidas）、蘋果（Apple）、GAP和Lululemon等在內的大型企業，因躲避美國總統川普（Donald Trump）第1個任期內對中國加徵的關稅，已紛紛將工廠遷出中國。

復旦大學中國周邊研究中心主任趙衛華表示，越南作為東南亞非常重要的國家，一直強調「獨立自主」。但這次在川普的「對等關稅」壓力下，卻是最先和美國達成協議的亞洲國家，這對其他開發中國家（在美中之間）的選擇可能產生消極影響。

趙衛華提到，川普政府企圖拉攏越南，將越南當作「遏制中國的一枚棋子和工具」，因此從川普第1個任期起就在答應給予越南市場經濟地位。越南則在這樣的背景下展開平衡外交。在這次的美越談判當中，越南給予美國零關稅，且容忍美國對越南徵收關稅，重要目的還是為了獲得美國承認其市場經濟地位。

上海國際問題研究院東南亞研究中心主任周士新直言，雖然40%的轉口關稅被普遍認為是針對中國，但越南並沒有顧及中國感受，也不會承認這就是針對中國。越南會強調，只要是外資企業在越南生產商品符合美國要求的原產地規則，就可能不會被徵收40%的關稅。

周士新認為，越南此舉就會讓更多外資企業不得不提升在地化水平，進而對當地經濟社會發展做出更多貢獻，同時也可能享受更具優惠的對美出口關稅條件。

他說，中越具有「中國—東協自貿協定」及區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）等多邊經貿合作的支持，兩國企業遵循市場規則，根據多邊自貿協定進行跨國貿易無可厚非，且有利雙方發展。但越方若無端讓中企出口越南產品承受高關稅，或讓已註冊為越南企業的中企產品出口美國承受40%的關稅，必然會損害中企的利益。

澳洲新南威爾斯大學（UNSW）坎培拉校區講師VuLam認為，越南此舉可能會在中越之間的供應鏈整合中引發摩擦，尤其是在電子與機械領域。即使越南是基於防禦而非戰略考量，北京也可能視此舉為「經濟層面的漸行漸遠」。